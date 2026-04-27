José Callejón eligió al Puerto de Motril CF para colgar las botas

La familia de su padre tenía la Pensión Pepa Callejón en la calle Bergantín San José, junto al Bar Chato en el barrio motrileño del Varadero, justo al lado del estadio municipal estadio municipal ‘Antonio González Ruiz’ donde en el día de ayer el motrileño José María Callejón Bueno decidió disfrutar del fútbol federado por ‘última vez’. Fue con motivo del partido de Segunda División Andaluza entre el Puerto de Motril CF y el Montefrío, y que finalizó con el marcador de 1-0 para los motrileños.

Hace apenas tres semanas, a petición del jugador Javi Issa y del delegado Ángel Rial, amigos íntimos de José Callejón con los que jugó en sus tiempos de categorías inferiores en el Costa Tropical, le consultan al presidente Francis Domínguez la posibilidad de que Callejón pudiera jugar con el Puerto. La primera cara de incredulidad del máxima mandatario portuario se convirtió rápidamente en ilusión de poder ver al mejor jugador granadino de la historia en el equipo del barrio donde se criaron sus antepasados.

Coincidiendo que José Callejón estaba este fin de semana en Motril, por un acto familiar y para más datos porque su hermana Vanesa, fallecida recientemente, cumpliría años mañana martes de 28 de abril, decidió ayudar al equipo del barrio que vio nacer a parte de su familia. Fue un favor especial y puntual a sus amigos ya que, en un principio, y salvo cambio repentino, ya no jugará más con los portuarios. Eso sí, la puerta está abierta, y siempre que su ocupada agenda se lo permitiera, por si en la última jornada de liga el Puerto se jugara el ascenso a Andaluza.

El motrileño, una vez más, mostró un gesto de humildad y honestidad y por un gesto de complicidad a su gente, al barrio de su padre y a su familia, y quiso despedirse del fútbol en activo vistiendo la elástica del Puerto de Motril CF de sus dos grandes amigos. Sobra decir que el municipal de su Varadero registró un espectacular ambiente con cerca del medio millar de aficionados y curiosos que no quisieron perderse esta histórica cita en un humilde y trabajador barrio motrileño.