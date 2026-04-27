El derbi aragonés más bochornoso de la historia: ¿qué sanciones habrá tras las agresiones del Huesca – Zaragoza?

El retorno a la titularidad de Andrada bajo los palos fue una de las cinco novedades que presentó el Real Zaragoza

El derbi aragonés entre la SD Huesca y el Real Zaragoza ha pasado a la historia por los lamentables incidentes que marcaron sus instantes finales. Lo que debía ser una fiesta del fútbol en el estadio El Alcoraz, ante 8.150 espectadores, terminó en una batalla campal que ha dejado lo deportivo en un segundo plano. El encuentro, correspondiente a la trigésimo séptima jornada de Segunda División, se lo llevó el conjunto local por 1-0 gracias a un gol de penalti de Sielva, un resultado que mantiene vivas sus opciones de salvación y complica la situación del Zaragoza.

Un derbi de alta tensión

Todo estalló en el tiempo de descuento. El colegiado, Dámaso Arcediano Monescillo, fue llamado por el VAR para revisar una posible tarjeta roja a Diego Tasende, jugador del Zaragoza, por una patada a un rival. En ese momento, el guardameta visitante, Esteban Andrada, se acercó a protestar. Justo entonces apareció el capitán del Huesca, Jorge Pulido, y se desató la tormenta: Andrada empujó a Pulido, que cayó al suelo, y el árbitro, al verlo, le mostró la segunda amarilla y lo expulsó.

Momento del puñetazo de Andrada a Pulido en el Huesca-Zaragoza

Lejos de calmarse, la situación degeneró por completo. Andrada fue corriendo y le propinó un brutal puñetazo en la cara a Pulido, que volvió a caer desplomado. La agresión, sin el balón en juego y con el juego detenido, provocó una tangana masiva entre jugadores y miembros de ambos equipos, convirtiendo el césped en un escenario de caos y violencia.

Horas después del partido, el guardameta argentino ha mostrado su arrepentimiento por la acción. Andrada ha pedido disculpas públicamente a través de sus redes sociales, asegurando que está “muy arrepentido y no lo volveré a hacer”. Unas palabras que llegan mientras se enfrenta a un castigo que puede ser ejemplar.

Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer" Esteban Andrada Portero del Real Zaragoza

Posible sanción histórica para esteban andrada

La acción de Andrada no quedará impune y se enfrenta a una de las sanciones más duras que se recuerdan. El puñetazo ha sido catalogado como una agresión con el agravante de haber provocado una lesión en el pómulo al contrario. Al producirse tras haber sido expulsado y sin opción de disputar el balón, el Comité de Disciplina podría aplicar el reglamento en su máxima severidad. La sanción podría oscilar entre los 7 y los 16 partidos de suspensión.

Si aplica en el grado medio, que es el que se espera, serían entre 10 y 12 partidos" Isaac Fouto Deportes COPE

Según ha informado Isaac Fouto en Deportes COPE Huesca, el castigo será severo. El experto arbitral ha explicado que "si el Comité aplica el grado máximo, estaríamos hablando de 16 partidos. Si aplica en el grado medio, que es el que se espera, serían entre 10 y 12 partidos, lo mínimo serían 7". A este castigo se sumaría el partido automático por la expulsión, lo que dejaría a Andrada fuera de los terrenos de juego durante un largo periodo.

El VAR y el resto de expulsados

La tangana posterior al puñetazo también tuvo consecuencias disciplinarias. El portero del Huesca, Dani Jiménez, fue expulsado también por ir corriendo y propinar un puñetazo durante el enfrentamiento colectivo. En este caso, se expone a un mínimo de 4 partidos de sanción.

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Finalmente, el colegiado también le mostró la tarjeta roja directa a Tasende por una patada tras la revisión en el monitor. La RFEF ha difundido los audios del VAR, que aclaran la secuencia de decisiones. "Dámaso, te recomiendo una revisión para que valores una potencial agresión por tarjeta roja", le indicó el árbitro de VAR, Javier Iglesias Villanueva, sobre la acción de Tasende.

Tras revisar la primera jugada, Arcediano Monescillo pidió ver el resto del altercado, y desde el VAR le confirmaron la agresión de Dani Jiménez: "Te vamos a enseñar una agresión del dorsal número 13 del Huesca que llega corriendo y golpea con el puño a un jugador".

Ahora será el Comité de Disciplina el que estudie ambos casos y determine la sanción final para cada uno de los implicados. Este episodio ha manchado la imagen del derbi aragonés y tendrá consecuencias muy relevantes en la recta final de la competición, especialmente para un Real Zaragoza que puede perder a su portero titular para lo que resta de temporada y el inicio de la siguiente.