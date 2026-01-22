Destapan el tabú de las adicciones en la empresa: "Es un problemón muy gordo"

La Cámara de comercio de Granada y sindicatos han hecho un llamamiento a las compañías para que abran sus puertas a acciones de sensibilización sobre adicciones en el entorno laboral. La iniciativa, impulsada por las asociaciones Avante y AdicFree , busca ofrecer herramientas para detectar y tratar un problema que, según sus promotores, sigue siendo un tema tabú en el mundo de la empresa.

Dos historias de superación tras el proyecto

Al frente de esta cruzada se encuentran José Antonio 'Chechu' Álvarez, presidente de Avante, y Miguel Cuerva, de AdicFree . La colaboración surge de sus propias experiencias personales. "Yo también soy adicto recuperado", explica Álvarez, quien hace 16 años inició un proceso terapéutico. Tras formarse y trabajar como terapeuta, decidió fundar su propia asociación para ayudar a otros en Granada.

Miguel Cuerva también encontró en Chechu un referente durante su recuperación. "Decidí ponerme en manos de profesionales porque mi vida era un caos", relata. Tras superar su adicción, Cuerva le presentó a Álvarez el proyecto de sensibilización para empresas, una idea que este último calificó de "maravillosa" y a la que se unió de inmediato.

Un problema silenciado en la oficina

Ambos coinciden en que las adicciones son un "problemón muy gordo" que en la mayoría de las empresas se prefiere ignorar. "Se tapan los ojos", lamenta Cuerva, quien advierte que de esta situación "se derivan un montón de accidentes laborales". El objetivo es ofrecer soluciones más allá del despido, ya que una persona recuperada, afirman, "será admirable dentro de su grupo de trabajo".

El proyecto no solo se centra en el trabajador, sino también en su entorno familiar. "La familia son los grandes olvidados y el entorno enferma junto al enfermo", subraya Chechu Álvarez. Además de las adicciones a sustancias, el programa aborda las adicciones comportamentales, como el juego o la pornografía, un problema que, según alertan, también tiene incidencia en el teletrabajo.

Un programa de ayuda integral

El programa se articula a través de charlas informativas en las empresas, en colaboración con la Cámara de Comercio, CCOO y UGT. En ellas, Cuerva y Álvarez comparten su testimonio para que quien se sienta identificado "pueda al final contactar con nosotros de forma privada". Una trabajadora social gestiona los casos con "toda la confidencialidad" y, según la gravedad, se deriva a los pacientes a centros especializados.

Miguel Cuerva pone también el foco en cómo la adicción de un familiar afecta al rendimiento laboral de otro. "¿En qué condiciones me voy yo al trabajo si dejo a un hijo o a una mujer hasta arriba? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Está en la máquina?", se pregunta. Esta iniciativa busca dar apoyo también a estas personas que sufren el problema de forma indirecta.