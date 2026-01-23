DeLuna Hotels triunfa en FITUR y desvela su nuevo hotel en el estadio de Cádiz

El grupo DeLuna Hotels ha aterrizado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con una agenda que, en palabras de su director comercial, Juan Castillo, está "totalmente colapsada para los dos días". El directivo ha confirmado el "bastante interés" que despierta Andalucía, y en especial destinos como Granada, Sevilla y Málaga, en un arranque de feria que califica de muy positivo.

Tenemos la agenda cerrada para los 2 días, totalmente colapsada"

Objetivos: fidelizar y crecer

Durante su intervención, Castillo ha desgranado los tres grandes objetivos de la cadena hotelera para la feria. "Uno, seguir fidelizando a nuestros clientes", ha señalado, junto a la captación de nuevos colaboradores y la gestión de la "máxima expectación" generada por sus próximas aperturas, como el hotel El Triunfo Granada, que abrirá sus puertas próximamente.

Un resort urbano en el Nuevo Mirandilla

La gran apuesta de la compañía para el verano es un nuevo hotel en Cádiz de 240 habitaciones ubicado "debajo de la tribuna del nuevo Mirandilla". Castillo lo ha descrito como un resort urbano y de playa, al estar a solo 150 metros del mar, con habitaciones de más de 40 metros, doble piscina y hasta 30 habitaciones desde las que "se va a poder ver en el campo".

Previsión de crecimiento para este año

De cara a este año, las previsiones son optimistas, con un "continuo devenir de reservas". El directivo ha subrayado la importancia de vender el "destino Andalucía" en su conjunto, afirmando que "el éxito de Andalucía hay que llevarlo entre todos", y ha ofrecido una previsión muy positiva: "Espero que este año sea un año mínimo como el anterior, pero creo que vamos a superar en un 6 por 100 las previsiones".