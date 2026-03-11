La España "abandonada y vacilada": el SOS de un alcalde de Guadalajara para mantener el único cajero

El futuro del único cajero automático de Villanueva de Alcorón (Guadalajara) está en el aire. Su alcalde, Ángel Faustino Martínez, ha solicitado ayuda a las administraciones, en concreto a la diputación, para poder mantener este servicio básico, ya que el consistorio no puede asumir su coste de mantenimiento, que ronda los 6.000 euros anuales.

El servicio se instaló en 2022 gracias a una ayuda del Grupo de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, tras el cierre de la oficina de CaixaBank en 2019 y del cajero de Ibercaja en 2022. Es un servicio crucial no solo para los 140 habitantes censados, sino para la población que en verano se multiplica por siete y para los pueblos de alrededor de la mancomunidad.

Un problema para vecinos y comercios

El alcalde advierte de las consecuencias del cierre, sobre todo para la población de edad avanzada, que "no tiene posibilidades tampoco de irse a otros lugares a sacar dinero". Esto supondría, añade, "un grave deterioro para la zona y para los comercios".

La "España abandonada y vacilada"

Esta situación refleja una sensación de impotencia que lleva al alcalde a rechazar el término de España vaciada. "Yo no le llamo España vaciada, yo al final hablo de España abandonada y vacilada", sentencia Martínez, quien señala que, tras tener que pelear por servicios básicos como la sanidad, ahora afrontan este nuevo reto.

La cuenta atrás para el cierre ha comenzado y podría ocurrir en cualquier momento. El alcalde explica que el coste de mantenimiento es de "entre 5.000 y 6.000 euros", cifra que se eleva hasta casi 8.000 al sumar internet y luz. "La gente pone el grito en el cielo", asegura. Martínez admite que está "jugando un poco con tiempos" para retrasar la desconexión mientras espera una solución de la Diputación.

La lucha por el cajero es un episodio más en la batalla por mantener los servicios en la comarca, que también ha sufrido problemas en la sanidad. El problema no es exclusivo de Villanueva de Alcorón, ya que otros tres municipios están en la misma situación. Pese a la dificultad, en una lucha que califica de David contra Goliat, el alcalde mantiene la esperanza y sigue creyendo en el futuro de los pueblos.