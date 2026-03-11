Andalucía se postula como la 'Arabia Saudí de Europa' con el impulso del hidrógeno verde

Sevilla se convierte estos días en el epicentro del futuro energético con la celebración del European Hydrogen Energy Conference 2026. El programa 'Herrera en COPE Más Sevilla' se ha trasladado a FIBES, el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad, para cubrir este encuentro que reúne a casi 2.000 participantes de más de 51 países.

La cita congrega a empresas, investigadores y administraciones para analizar el despegue definitivo del hidrógeno renovable.

De la ambición a la realidad industrial

El sector del hidrógeno vive un momento decisivo. Tras más de dos décadas de investigación, la tecnología ha evolucionado "desde el laboratorio hasta la industria", como afirma Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Según Brey, el sector entra ahora en una fase de ejecución en la que los proyectos empiezan a materializarse con el objetivo de instalar varios gigavatios de electrolizadores en España antes de 2030.

European Hydrogen Energy Conference 2026

El optimismo entre los expertos es evidente. Brey destaca que existe “una gran oportunidad” para impulsar esta tecnología y anima a empresas y estudiantes a apostar por este ámbito. La ambición es convertir Andalucía en la “Arabia Saudí de Europa del hidrógeno verde”.

El doble papel: descarbonización y seguridad energética

El hidrógeno renovable ya no se percibe solo como una herramienta para reducir emisiones. Su producción a partir de energías renovables como la solar o la eólica también puede reforzar la seguridad energética europea.

Es un combustible limpio que podemos producir con energías renovables y que puede sustituir a los combustibles fósiles que importamos” Javier Brey Presidente de la Asociación Española del Hidrógeno

Las administraciones también respaldan esta apuesta, destacando su potencial para generar industria, empleo y riqueza local. España, y especialmente Andalucía, cuentan con recursos renovables y capacidad industrial para liderar este desarrollo.

En este contexto destaca el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, impulsado por MOEB, que prevé una inversión inicial de 1.000 millones de euros para una planta de 300 megavatios. Su director de Hidrógeno, Joaquín Rodríguez Jadraque, asegura que el sector está pasando “del PowerPoint a los proyectos reales”.

La compañía aspira a desarrollar hasta 2 gigavatios de capacidad para descarbonizar refinerías y producir combustibles sintéticos destinados al transporte pesado, como aviación o transporte marítimo.

Retos y futuro de la investigación

Pese al optimismo, el despliegue del hidrógeno afronta varios retos: desarrollar infraestructuras de transporte, contar con una regulación clara y consolidar un mercado que impulse la demanda. Antonio González García-Conde, vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, destaca que la tecnología está preparada, pero el reto es integrarla en los procesos industriales sin perder competitividad.

La investigación sigue siendo clave en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el almacenamiento y la distribución. Uno de los objetivos es mejorar los materiales de los electrolizadores para reducir el uso de componentes estratégicos y costosos como el iridio.

Además, se exploran nuevas tecnologías como la fotoelectrocatálisis, que permitiría producir hidrógeno directamente con la luz del sol al descomponer la molécula de agua. Aunque todavía está en fase de laboratorio, podría abaratar la tecnología y acelerar su implantación en el futuro.