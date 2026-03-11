Agenda de A Coruña miércoles, 11 de marzo de 2026

La agenda de este miércoles nos ofrece opciones musicales y culturales. Entre estas últimas, a las seis y media se celebra en el Salón de Actos de la UNED una nueva sesión de Encontros con Escritores. El autor invitado es Arturo Lezcano, que charlará con Xavier Seoane y Javier Pintor sobre su obra ‘O país invisible’.

En la FNAC a las siete tenemos la presentación del XXIV Festival Intercentros 2026. La gala se celebra el viernes 13 de marzo en el Coliseum a las cinco, a favor del Daño Cerebral A Coruña y Boanoite. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com.

La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las siete y media la conferencia titulada ‘Os actores que representaron a Xesús de Nazareht no cine’. Será impartida por Victorino Pérez Prieto.

A las ocho, en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, Ricardo Vázquez Freire, párroco de Santa María y Santiago, ofrecerá una charla con el nombre de ‘La Cuaresma’. El acceso es libre hasta completar aforo.

El Festival Internacional de Animación de Afundación ‘Imaxinaria’ regresa desde hoy y hasta el domingo a la Sede Afundación con un programa que ofrece la mayor presencia internacional y gallega de sus cuatro ediciones. Hay 38 cortometrajes en competición, una nueva propuesta indie y tres filmes participantes en los Goya y en los Oscar. Hoy a las ocho y media, se proyecta Decorado de Alberto Vázquez, con entradas ya agotadas. Todavía hay disponibles en ataquilla.com para las proyecciones de mañana, al precio de dos euros.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia celebra hoy una jornada informativa sobre la Pasarela al RETA, mecanismo legal que permitirá a los mutualistas arquitectos mejorar sus jubilaciones. El presidente de la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos, José Javier Mancilla, y otros directivos de la entidad resolverán las dudas de los asistentes en este encuentro que tendrá lugar a las cinco en la sede colegial de A Coruña.

El miércoles nos ofrece también opciones musicales. Concierto en la Sala Mardi Gras a las ocho y media de Alpha Whores y Verbian.

En la Sala Garufa, a las nueve, Come Back Impro-Teatro. Y en el Jazz Filloa, hoy cita con Nani & Lois, con pases a las nueve y media y a las once.

En un mes, el 11 de abril, llegará a A Coruña Luz Casal, con su concierto en el Palacio de la Ópera para el que ya están agotadas las entradas.

Cuenta atrás para la celebración del XI C-Trail Bombeiros Coruña, organizado por la asociación del servicio municipal de Bomberos de A Coruña, con la colaboración del Ayuntamiento, y que volverá a los montes de Novo Mesoiro el próximo 11 de abril. El trail, con un recorrido circular de 15 kilómetros, comenzará a las seis de la tarde y cuenta con una cuota máxima de 400 plazas. Las inscripciones pueden realizarse en la web c-trail.ccnorte.com.

En Oleiros, en el Centro Cultural A Fábrica puede disfrutarse desde hoy y hasta el 26 de marzo de la exposición de pintura de Cuqui e Rosiña.