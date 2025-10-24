La Chica de Ayer une paella, fútbol y música en un domingo solidario en Granada

Este domingo, el conocido local La Chica de Ayer de Granada, gestionado por el Grupo Cepelín, se viste de solidaridad. A partir de las 2 de la tarde, se celebrará una paella solidaria cuyos beneficios íntegros se destinarán a la Asociación de Padres de Niños y Adultos Autistas de Granada. El precio del plato será de tan solo 5 euros, una pequeña aportación para una gran causa.

Francis Megías, uno de los organizadores, ha destacado la importancia de estas iniciativas. Para él, es "muy bonito que las personas que tenemos de alguna forma llegada al público en general, pues que podamos ayudar a la gente necesitada". Ha confirmado que el "100 por 100 de la recaudación va a la asociación", ya que los organizadores asumen todos los gastos del evento, desde el personal hasta la propia paella.

El 100 por 100 de la recaudación va a la asociación" Francis Megías Gerente de La Chica de Ayer

Fútbol y música para completar el día

La jornada solidaria no terminará con la comida. El plan del domingo se extiende con un "tardeo muy prometedor", según Megías. A las 4:15 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar en las pantallas del local del clásico entre Real Madrid y Barcelona. Y para rematar el día, a las 6:30 de la tarde habrá un concierto en directo, por lo que, como dice el organizador, "el tardío empieza desde el mediodía".

La invitación está abierta a todos los granadinos que quieran disfrutar de un domingo diferente y solidario. El evento tendrá lugar en las inmediaciones de La Chica de Ayer, en la calle Antonio Alarcón 18, convirtiendo la jornada en una combinación de gastronomía, deporte, música y, sobre todo, ayuda social. "Estáis todos superinvitados, y y allí nos vemos", concluye Megías.