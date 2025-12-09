Así es la nueva Cabalgata de Reyes de Granada: recorrido inédito, espectáculo de drones y el regreso más aclamado

La Cabalgata de Reyes Magos de Granada se prepara para su gran noche el próximo 5 de enero a las 17:00 horas con importantes novedades. El desfile de este año estrena recorrido, incorpora un espectáculo de drones y recupera a la aclamada gallina Turuleca, buscando ofrecer una experiencia más segura, inclusiva y espectacular para todos los asistentes.

Un recorrido renovado y más seguro

Una de las principales modificaciones es el punto de partida. La cabalgata comenzará en la Avenida de la Constitución, en la esquina con Gran Vía, conocida como la rotonda de la bandera. Según ha explicado la concejala de Fiestas Mayores, Carolina Páez, este cambio "mejoraba todo en todos los sentidos, el recorrido, ¿no? En seguridad, en logística". El resto del trayecto se mantiene como en años anteriores, finalizando en la Plaza del Carmen.

Carrozas, drones y la gallina Turuleca

El cortejo estará formado por 25 carrozas, incluyendo las de los Reyes Magos, que han sido renovadas para que "sus majestades se sientan muy cómodos". Además, se estrena la carroza de la Estrella de la Ilusión, que contará con la atleta María Pérez como "embajadora excepcional". La deportista abrirá el desfile junto a la carroza de la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 2031.

Recuperamos algo que es un poco seña de identidad de los granadinos"

Este año también marca el regreso de un personaje muy querido por los granadinos: la gallina Turuleca. Su vuelta, patrocinada por el CECY, era muy esperada, ya que, en palabras de Páez, "recuperamos algo que es un poco seña de identidad de los granadinos". La concejala ha añadido que "la demandábamos todos los que nos encanta la cabalgata".

En el ámbito tecnológico, un espectáculo de 10 minutos con drones sustituirá a los fuegos artificiales. El desfile se detendrá en la zona de Puente Blanco para que el público pueda disfrutar de la exhibición, que incluirá figuras personalizadas con un guiño a la capitalidad cultural. Desde el consistorio recomiendan verlo con perspectiva desde el Paseo del Salón o el Paseo del Violón.

Una cabalgata inclusiva y con guiño a la cultura

Es una cabalgata para todos y debemos de disfrutarla todos"

El Ayuntamiento ha trabajado para que la cabalgata sea un evento "para todos". Se habilitará una zona de bajo impacto acústico al inicio del recorrido, en la esquina de Avenida del Hospicio con Avenida Constitución, destinada a niños con trastorno del espectro autista, una medida acordada con dos asociaciones. "Es una cabalgata para todos y debemos de disfrutarla todos", ha afirmado la concejala.

Asimismo, se mantendrán los tres puntos habilitados en el recorrido para personas con movilidad reducida, situados en la zona de La Normal, el Teatro Isabel la Católica y en Correos. Estos espacios garantizan una mejor visibilidad y comodidad para que puedan seguir el desfile sin problemas.

Los emisarios reales de este año tienen una fuerte vinculación con el objetivo de Granada 2031. Estarán encarnados por el bailaor y coreógrafo Manuel Liñán, el guitarrista flamenco Juan Habichuela Nieto y el músico de jazz Miguel Ángel Pardo, todos referentes del mundo de la cultura. Junto a ellos, la campeona mundial de marcha María Pérez abrirá el cortejo como la Estrella de la Ilusión.