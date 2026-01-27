Andalucía alcanza cifras récord en dependencia y reduce la espera en las solicitudes

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha anunciado que Andalucía ha alcanzado cifras récord en la gestión de la dependencia. Este hito se debe, según López, a un cambio total en el modelo de gestión que ha unificado cinco aplicaciones en una sola y ha simplificado el proceso a "una persona, un expediente, una visita, una resolución", reduciendo los tiempos de espera al mínimo de los últimos 15 años.

El reto de la financiación

Pese a los avances, López ha señalado que para seguir reduciendo la espera es imprescindible mejorar la financiación. La consejera ha denunciado que el Gobierno de España incumple la ley al aportar solo 770 millones de euros frente a los 1.840 millones del gobierno andaluz, cuando la norma obliga a un reparto del 50 %. "A día de hoy nos debe el gobierno de España, que yo digo, no nos debe a nosotros, se lo debe a las personas dependientes de Andalucía, más de 6.000 millones de euros", ha afirmado.

La consejera también ha criticado el modelo de financiación autonómica general, asegurando que perjudica a la comunidad. "Un andaluz recibe 389 euros menos que un catalán", ha lamentado, calificando el plan como un "traje a medida para los independentistas".

Usted no puede hacer un traje a medida a los independentistas después querer que todos nos colemos en el traje" Loles López Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía

Protección para los más vulnerables

En su intervención, la consejera ha destacado la creación de "derechos para los más vulnerables" a través de un nuevo sistema de tramitación preferente. Este mecanismo da prioridad a los expedientes de dependencia de menores de 14 años, mayores de 90, personas en cuidados paliativos y enfermos de ELA, colectivos para los que "el tiempo corre en contra".

Un ejemplo de esta política es la actuación con los enfermos de ELA. Ante la parálisis de la ley estatal, aprobada "sin dotación presupuestaria", la Junta ha impulsado una ayuda directa de hasta 14.000 euros anuales para enfermos en grado 3. "Cuando creamos leyes que no tienen presupuesto, no estamos creando derechos, estamos creando frustración", ha sentenciado López.

Cuando creamos leyes que no tienen presupuesto, no estamos creando derechos, estamos creando frustración" Loles López Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía

Más de 5.000 nuevas plazas

Loles López ha reconocido el déficit histórico de plazas y ha asegurado que se está trabajando para solucionarlo. Ha anunciado que la Junta cerrará la legislatura con la creación de más de 5.000 plazas en Andalucía, en contraste con las 283 de la última legislatura del anterior gobierno. De una inversión total de 134 millones, 13,4 millones se destinarán a Granada para 14 proyectos que crearán o renovarán 535 plazas para mayores y personas con discapacidad.