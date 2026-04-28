Amavir inaugura en Granada su nuevo modelo de residencia para mayores centrado en la convivencia

La red de residencias Amavir ha reforzado su presencia en Andalucía con la apertura de un nuevo centro para personas mayores en Huétor Vega (Granada). La residencia Amavir Granada, situada muy cerca de la capital, dispone de 120 plazas residenciales, todas ellas privadas, y ha sido diseñada con un enfoque centrado en el bienestar y la comodidad de los residentes.

Un modelo centrado en la convivencia

El centro está estructurado en pequeñas unidades de convivencia, cada una con su propio salón y comedor. Según explica Roberto Rodríguez, director de comunicación de Amavir, este modelo permite que "las personas puedan convivir con personas que están en una situación más o menos similar a la suya", lo que favorece un seguimiento mucho más personalizado por parte de los profesionales.

Esta organización en grupos reducidos es clave, ya que "permite una adaptación más rápida", según Rodríguez. Además, "facilita, de alguna manera, que puedan sociabilizar mejor, que puedan entablar más relaciones con sus compañeros". El objetivo es que los residentes se sientan como si estuvieran en "una pequeña residencia dentro de lo que es la residencia global".

Servicios integrales y puertas abiertas

Amavir Granada ofrece una cartera completa de servicios, que incluye hostelería, alimentación, lavandería y, por supuesto, todos los servicios médicos y sociosanitarios como enfermería, medicina y terapia. Roberto Rodríguez destaca también la importancia de la "parte de animación", ya que el objetivo es que los mayores "puedan convivir, puedan disfrutar y puedan seguir haciendo aquello que les gusta".

La residencia acaba de abrir sus puertas y desde Amavir invitan a cualquier persona interesada a visitar las instalaciones en la avenida de Huétor Vega. Allí, el equipo de dirección, trabajo social o psicología puede mostrar el centro y sus jardines. También es posible solicitar información a través de la página web Amavir.es o en el número de teléfono 901 30 20 10.