Luca Zidane, Gonzalo Petit y Manu Lama han sido de las claves del Granada CF en Anoeta

La alineación que expuso Pacheta en Zubieta estaba condicionada por las bajas por sanción y las dudas en torno al estado físico de futbolistas importantes que tuvieron que comenzar el partido desde el banquillo, como Alemañ o Rubén Alcaraz. Sin embargo, fue suficiente para lograr la victoria ante un equipo que atravesaba un buen momento de forma, pero al que ya había goleado en la primera vuelta. Para que esto se produjera hubo dos factores claves. Al rival le faltaba por sanción su máximo goleador, Carreras. El primero, la pronta llegada de los goles y el segundo, la gran actuación de su guardameta, Luca Zidane.

dos goles en los cinco primeros minutos

En el m. 1 llega el primer tanto. Gonzalo Petit recogía un balón al borde del área y adelantaba a su equipo en el marcador e inmediatamente después, m. 5, Manu Lama remataba de cabeza, a la salida de un córner, el segundo tanto de su equipo. El Granada supo leer el partido y pasaron muy pocas cosas después, sobre todo porque Luca Zidane estuvo afortunado.

Tras el descanso parecía que la Real Sociedad B iba a dominar el encuentro, pero eso duró poco y el Granada mandó en el partido e incluso tuvo ocasiones para ampliar su marcador en las botas de Álex Sola e Izán. Luego el dominio fue alterno y por momentos el equipo local creó varias ocasiones de gol, pero una y otra vez, Luca Zidane se lucía con distintas intervenciones. Así ha llegado una victoria que sitúa al equipo de Pacheta a ocho puntos por encima del descenso y en el que debutó Zinebi, procedente del filial.

próximo partido

El próximo encuentro será ante un rival por la permanencia. El sábado (16,15 h.) recibe en el Nuevo Estadio de los Cármenes al Huesca. El Granada recuperará efectivos para la causa en este encuentro, aunque no podrá contar con Luca Zidane, que ha sido convocado por su selección. Habrá que confiar en que para este encuentro esté recuperado Astralaga, que no ha viajado en los últimos partidos por lesión. Caso contrario, la alternativa para la portería será Iker García, jugador del Recreativo.

ficha técnica

Real Sociedad 'B': Fraga; Dadie (Gorosabel, m. 82), Luken Beitia, Agote (Jon Garro, m. 67); Carbonell, Aguirre (Eceizabarrena, m. 67), Mikel Rodríguez (Gorosabel, m.77), Dani Díaz (Astiazarán, m. 46), Ochieng y Mariezkurrena.

Granada :Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loc Williams, Diallo; Hormigo (Alemañ,m. 69), Izan (Rubén Alcaraz, m. 74), Trigueros; Álex Sola (Rodelas, m. 74), Baba (Pablo Sáenz, m. 46) y Gonzalo Petit (Zinebi, m. 81).

Goles: 0-1, Gonzalo Petit (m. 1); 0-2, Manu Lama (m. 5).

Árbitro: Eder Mallo (Comité de Castilla León). Mostró tarjeta amarilla a Díaz (m. 35), Dadie (m. 39), Carbonell (m. 54) y Agote (m. 65 de la Real Sociedad B, y a Baba (m. 23), Izan (m. 43), Hormigo (m.50) y Pablo Sáenz (m. 60) del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de Segunda División. Asistieron 2.100 espectadores.