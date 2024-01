El último fichaje del Granada CF ya entrena a las órdenes de "Cacique" Medina

Christ-Emmanuel Faitout Maouassa se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del Granada. Se trata, como ya informó COPE, de un lateral izquierdo francés de veinticinco años, cedido por el Brujas y procedente del Lens de la primera francesa, donde tenía pocos minutos. El futbolista ya ha entrado hoy con sus compañeros.

Getafe-Granada

Este lunes (21 h.) el Granada se enfrenta al Getafe. En el equipo de "Cacique" Medina la principal novedad en la convocatoria puede ser la inclusión de Maouassa, aunque fundamentalmente para ir ambientándose con la plantilla, porque no apunta a titular. Están sancionados Lucas Boyé y Hongla, lesionado sse encuentra Raúl Fernández y es posbile que el técnico no vuelva a contar con Weissman, Famara, Vallejo y Victor Díaz que forman parte de una posible la operación salida. El mercado se cierra el miércoles y que puede completarse con Facundo Pellistri y un portero ante una posible salida de Ferreria, que está en la órbita del Valladolid. El llamado ocupar su plaza es el guardameta del Cartagena Marc Martínez, del que hay buenas referencias.

En el Getafe son baja Milla y Carmona, por cumplir ciclo de amonestaciones, Damián Suárez, pues fue sancionado con dos partidos y ahora le llega el segundo, más Arambarri, lesionado de larga duración. Bordalás recupera a Latasa y Mata. El año no Ha comenzado bien para el conjunto madrileño que no obstante está en mitad de la tabla. El once del conjunto madrileño está repleto de incógnitas.

Posible once en el Colisum

El once del Granada parece definido. Estaría compuesto por Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Piakowsky, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar; Arezo, Bryan Zaragoza y Uzuni. Los cambios más significativos son la entrada de Arezo por Lucas Boyé y la vuelta al eje defensivo de Méndez, junto con el retorno de Piakowsky, si se ha recuperado de sus problemas musculares. En caso de que no pudiera actuar el polaco lo haría Ignasi Miquel.

Audio