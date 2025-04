Tres exjugadores del Granada CF en las filas del Almería

Tres exjugadores del Granada forman parte de la plantilla del Almería, que visitará el Nuevo Estadio de los Cármenes este sábado (18,30 h.). Se trata del guardameta Maximiano, del defensa y centrocampista Pozo y del delantero Luis Suárez. La situación de cada uno es diferente. Maximiano es titular, pero es muy criticado por el gran número de goles que encaja su equipo, que está entre los que más tantos recibe de los conjuntos que están luchando por el ascenso. Pozo, que estuvo a punto de abandonar su actual club el pasado verano, ha alternado la titularidad con la suplencia, jugando habitualmente como lateral derecho. Luis Suárez es el jugador más importante de su equipo. Esta campaña ha conseguido veintidós goles, de los que siete han sido de penalti. Es el pichichi de la categoría. Tanto Maximiano como Luis Suárez apunta a la titularidad para este partido, mientras que Pozo es duda, aunque en el caso de no formar parte del once inicial, podría tener minutos durante el encuentro.

otra baja en el granada

Fran Escribá suma una nueva baja para este encuentro. La evolución de Józwiak no parece la adecuada y ha dejado de entrenar con el grupo, por lo que para este partido, a priori, no podrá contar con cinco futbolistas. En el capítulo de lesionados están Brau, Luca Zidane y Józwiak y en el de sancionados Sergio Ruiz y Manu Lama. La posible alineación dependerá mucho de esquema que se utilice en el centro del campo. Puede estar definida la zona de atrás con Mariño; Rubén, Insua, Williams, Carlos Neva. En cuanto al centro del campo, si se opta por dos futbolistas los llamados a ocupar la plaza sería Gonzalo Villar y Hongla. Si se suma un tercero sería Trigueros. Esta composición de la medular condiciona el resto del equipo. Lucas Boyé, que está en un buen momento de forma, debe ser el hombre más adelantado. Podría estar acompañado por Stoichkov y Rebbach. Si finalmente solo actuan dos centrocampistas y se compusiera el equipo de dos extremos y dos puntas, podría entrar en el equipo Rodelas. El haber habilitado dos posibles sistemas de juego, complica adivinar el once de salida del equipo rojiilanco.

almería

En el Almería no hay más bajas que los lesionados de larga duración: Baba, Chumi y Rachad. Hoy ha ofrecido rueda de prensa Rubí, su entrenador, quien ha destacado entre los futbolistas del Granada a Lucas Boyé. El rival de los rojiblancos es otro recién descendido que está buscando el ascenso y a priori, tenía una de las mejores plantillas de la temporada, aunque finalmente su rendimiento tampoco está siendo el esperado y cifra su confianza en un buen final de temporada.

gonzalo villar

Gonzalo Villar, que es notica por un asunto extradeportivo. El próximo jueves deberá declarar en una vista que tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia de Murcia. El motivo es la reclamación de la Agencia Identity Sport, que le ha puesto una demanda en la que solicita dos millones por asuntos relacionados con el jugador del Granada y el que también fuera jugador del Elche, Javier Villar, y que está relacionada con un posible incumplimiento de contrato, del tiempo en el que Gonzalo Villar militó en As Roma de la serie A italiana.