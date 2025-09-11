El representante de los accionistas minoritarios del Granada CF realiza una seria advertencia

Mariano Damas, representantes de los accionistas minoritarios del Granada, ha recordado hoy en COPE que pueden solicitar la intervención judicial del club, aunque es algo que ahora no procede y no desean. Así lo ha manifestado al analizar la reunión que tuvo con el director general del club, Alfredo García . Este tipo de encuentros ha indicado que se realizan habitualmente y ha expresado su preocupación por las distintas parcelas de la entidad. Las manifestaciones del letrado, pueden escucharlas en el programa DEPORTES COPE EN GRANADA, cuyo audio acompaña esta información.

exigen respeto

La Unión Granadinista no cesa en las muestras de disconformidad con respecto a la gestión del club. En este caso repartirán folios de color amarillo entre los aficionados que acudan este domingo al partido que el Granada disputa en el Nuevo Los Cármenes ante el Leganés y propone mostrarlos al término del canto del himno. Los aficionados califican de crítica la situación financiera, "arrastrada por una planificación deportiva deficiente". También hace referencia al estado del recinto deportivo y al abandono de la cantera. Califica su protesta como "pacífica y contundente" e insiste en que esta iniciativa "no va en contra de nuestros jugadores".

dudas y certezas de la alineación frente al leganés

La plantilla continúa preparando el partido frente al Leganés, en el que Pacheta solo contará con la duda de Diallo. El resto de los jugadores estará a disposición del técnico. Hay varias dudas en torno al posible once. Aunque el internacional Astralaga se perfila como una alternativa a Luca Zidane, a priori es el franco-español el que más opciones tiene de ser titular. Otra de las dudas es si el equipo mantendrá una defensa con tres centrales, como en el partido frente al Málaga, o se opta por una línea de cuatro atrás. Esta segunda opción pudiera ser la elegida, partiendo de que el equipo rojiblanco actuará como local. Por tanto, Alex Sola, Williams, Manu Lama y Casadesús están llamados a formar en la retaguardia. Las dudas se plantean a partir del centro del campo. Sergio Ruiz parece insustituible, junto a Alemañ. En la delantera Fayé y Pablo Sanz son otros futbolistas que apuntan a la titularidad. Para completar la alineación están jugadores como Trigueros, Bouldini, Pascual, Rodelas o Rubén Alcaraz. Poco a poco, el equipo comienza a ser reconocible.

un rival de propiedad estadounidense

El Leganés es un club que ha conseguido jugar cinco temporadas en Primera División, entre ellas la pasada, en la que no pudo mantener la categoría. Está dirigido esta temporada por Paco López, quien consiguiera el último ascenso con el Granada. El objetivo del equipo madrileño es subir de categoría. Hasta la fecha, los resultados no están siendo satisfactorios, pues ha concluido los cuatro partidos disputados esta temporada con empate. Entre sus jugadores destaca el guardameta Juan Soriano. En su plantilla se encuentra Ignasi Miquel, pero no apunta a la titularidad enl domingo. El club es propiedad mayoritaria de un grupo estadounidense. Su presidente es el líder de este grupo, Jeff Luhnow, con la nacionalidad de Estados Unidos y México.