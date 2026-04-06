El planteamiento del Granada CF en Castellón presenta dudas sobre algunas decisiones de Pacheta

Pacheta volvió a insistir en una defensa con tres centrales en Castellón, prescindió en el once inicial de Sergio Ruiz y de Rubén Alcaraz y situó a Astralaga como titular. Parecían decisiones complejas y el desarrollo del juego puso de manifiesto que es probable que otras definiciones podrían haber dado como resultado un mejor juego. Es evidente que el entrenador no va a actuar contra sus intereses, pero también es cierto que es humano y puede cometer errores.

El técnico del Granada ha conseguido, con una plantilla muy joven, terminar armando un equipo con la solvencia necesaria para salvar la categoría, pero en los dos últimos partidos, coincidiendo con una defensa de cinco centrales, ha sumado dos derrotas. Si esta variante táctica es la responsable de haber perdido los dos encuentros, puede parecer ciencia ficción, pero también es una posibilidad.

errores en defensa

Ninguno de los dos equipos dominaba el marcador, pero en el m. 31, Cámara, tras un desajuste en defensa, posibilitó que el Castellón se adelantara en el marcador. La réplica del Granada llegó con un disparo de Izán y el equipo terminó empatando cuando Brignani encajó un gol en propia puerta tras un centro de Lemos al que intentó llegar Jorge Pascual. Pero inmediatamente Barri aprovechó un córner para lanzar sin mucha dificultad y volver a adelantar a su equipo en el marcador.

En el segundo período, un mal despeje de Lemos facilitó que Brignani enmendara su error del primer periodo y volviera a adelantar a su equipo tras un disparo desde el interior del área. Pacheta cambió el esquema y volvió a un esquema más reconocible, con una defensa de cuatro componentes y dando entrada a Sergio Ruiz. Llegó un penalti sobre Álex Sola, que había entrado de refresco, y lo transformó Jorge Pascual. En los últimos minutos, con un juego más fluido, el Granada intentó el empate. Incluso le anularon un gol a Sergio Ruiz por fuera de juego, pero no fue suficiente para al menos conseguir un punto.

próximo partido

Todavía no se ha logrado la permanencia y el equipo debe continuar en la senda que por el momento ha tenido durante el campeonato. El próximo domingo 12 de abril (14 h.), se enfrentará a la Cultural Leonesa, un rival directo para evitar la pérdida de la categoría. Pacheta y sus jugadores tienen capacidad suficiente para sacar adelante este encuentro y devolver la tranquilidad en torno al futuro inmediato.

ficha técnica

Castellón: Matthys, Mellot, Alberto, Brignani, Tincho (Lucas Alcázar m. 69), Pablo Santiago (De Niponti m. 80), Gerenabarrena, Barri, Jakobsen (Mabil m. 69), Cámara (Álvaro García m. 85), Cala (Doué m. 85).

Granada: Astralaga, Lemos (Álex Sola m. 57), Óscar, Lemos, Williams, Diallo (Rodelas m. 69), Alemañ, Izán, Pablo Sáenz (Sergio Ruiz m. 57), Pascual (Petit m. 69), Arnaiz.

Goles: 1-0, Cámara m. 31; 1-1, Brignani (en propia puerta) m. 25; 2-1, Barri m. 43; 3-1, Brignani m. 53; 3-2, Jorge Pascual (de penalti) m. 63.

Árbitro: Etayo Herrera (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a Pablo (m. 59) y Álvaro (m. 88) del Castellón y al visitante Pablo Sáenz (m. 33) del Granada.

Incidencias: Partido de la jornada 34 de Segunda División disputado en el Estadio de Castalia. Asistieron 12.429 espectadores.