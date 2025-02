El nuevo número uno en el organigrama deportivo del Granada CF tras la marcha Matteo Tognozzi

Matteo Tognozzi, como ya hemos informado, ha dejado de ser director deportivo del Granada. Así lo ha comunicado el club esta mañana, aunque en COPE ya habíamos indicado durante el mercado invernal, que era mu probable que en los movimientos en esta ventana de fichajes, podría haber tenido un protagonismo relativo y que las decisiones eran fundamentalmente asumidas por Javier Alonso, Secretario Técnico del club y el director general de la entidad, Alfredo García. De hecho, la situación en la que va a quedar el club a partir de ahora dibuja un esquema según la cual, todos los dirigentes del área continúan en sus mismos puestos y no va a ser designado un nuevo director deportivo. Por tanto el número del área es el Secretario Técnico, que con anterioridad ya ha trabajado en los equipos técnicos del Sporting y el Atlético de Madrid.

un trabajo que ha desperatado distintas sensibilidades

La labor de Matteo Togonzzi, que comenzó en octubre de 2023, ha provocado distintas sensibilidades. En su responsabilidad se encuentra el haber partícipado en las contrataciones de entrenadores como Alexander Medina y Guillermo Abascal, que fueron apuestas muy arriesgadas, con un resultado que no ha fue el esperado. También ha tenido participación en fichajes de jugadores que no han colaborado de la manera esperada a solucionar los graves problemas por los que ha atravesado el equipo. Incluso, es probable que su concurso en la contratación de futbolistas que sí han rendido, no ha sido muy relevante. En cualquier caso, su paso por el club no puede calificarse como un éxito. Su misma presencia en el cargo ya tuvo un carácter singular, puesto que no disponía de experiencia en responsabilidades de esta magnitud.

comunicado oficial

El clubo ha dejado de contar con sus servicios a través del siguiente comunicado:

“El Granada Club de Fútbol da por finalizada la vinculación contractual del director deportivo de la entidad, Matteo Tognozzi.

El Club agradece a Tognozzi la dedicación durante este periodo y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional.

El área deportiva continuará sus funciones con normalidad a través de los profesionales que integran su estructura orgánica, quienes seguirán las indicaciones del Consejo de Administración”.

relevo en el recreativo

También ha habido movimientos en el Recreativo, Jon Erice, ha dejado de ser su entrenador y ha sido sustituido por Raúl Barroso, un técnico que lleva trabajando en la entidad desde hace una década y que hasta la fecha ha dirigido al Juvenil A, en el que que su mayor logro ha sido clasificarlo para los cuartos de final de la Copa del Rey. Con Erice el equipo había entrado en una dinámica negativa. Actualmente, el filial está en zona de descenso y a ocho puntos de la salvación, cuando faltan 17 jornadas. El equipo se ha reforzado durante este mercado invernal.