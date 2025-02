El Mirandés se enfrentará al Granada CF con una baja importante

Todo hace indicar que Fran Escribá repetirá alineación este sábado frente al Mirandés. El buen juego del equipo y el hecho de que Insua no entrene con el grupo hacen prever que esto suceda. El Granada parece haber entrado en una dinámica positiva. Con una defensa novedosa está consiguiendo eliminar la hemorragia en la retaguardia y la ausencia de Uzuni no ha debilitado su capacidad goleadora. Son circunstancias que se deben de corroborar frente al conjunto burgalés, que destaca por ser uno de los tres clubs que menos goles encaja en la categoría. Pese a que es una de las entidades más modestas económicamente de la categoría, puesto que por ejemplo dispone del tercer límite salarial más bajo de segunda, ocupa la tercera plaza. Su política como otros años se basa especialmente en la cesión de futbolistas Desde 2023 está dirigido por Alessio Lissi, técnico italiano procedente del Levante y en su plantilla figuran dos ex rojiblancos: Raúl Fernández, uno de los principales responsables del éxito del equipo esta temporada, y Adrián Buzke. El delantero ha llegado en el mercado de invierno cedido por el Vitoria de Portugal y el Granada todavía se reserva un porcentaje de sus derechos. Por el momento, debe de competir cono futbolista como Panicelli e Izeta, pero ya ha tenido algunos minutos.

futuro esperanzador

La única baja segura del Granada continúa siendo Reinier y la gran esperanza rojiblanca está en la recuperación de Rodelas. El extremo no será titular, pero debe formar parte de la convocatoria y se convierte en un jugador muy valioso para lo que resta de temporada. Las perspectivas de futuro son muy alentadoras. Actualmente el equipo solo es superado en su faceta anotadora por el Almería y al haber consolidado la defensa, pueden sucederse los buenos resultados. En estos momento, acumula una racha de tres partidos sin conocer la derrota y dos victorias consecutivas. Además, está a tres puntos de la fase de ascenso a cuatro del ascenso directo.

baja en el mirandés

En Miranda el objetivo de la temporada era permanencia, pero está siendo el equipo revelación. Tendrá la baja de Mathies Lachuer, centrocampista francés que está siendo titular indiscutible. Su solidez la está basando en su propia terreno de juego, donde solo ha perdido un encuentro precisamente frente al Granada. Fuera de casa baja bastante su rendimiento, pues ha perdido la mayoría de los enfrentamientos.