El Granada CF podría reforzar su delantera en el mercado invernal

Las graves carencias en defensa del Granada provocan que la línea que con más urgencias deba de reforzar durante el próximo mercado invernal sea la retaguardia. Existe disponibilidad económica para esta operación, aunque el margen no es abundante. Según los dirigentes del club, si en la anterior ventana de fichajes no se realizó una operación de estas características fue debido a que no se encontró en el mercado un jugador que coincidiera con las posibilidades que se barajan.

No obstante, el mercado invernal puede deparar más movimientos. Entre ellos se encuentra la posibilidad de que Carlos Fernández vuelva a Granada, aunque su posición está suficientemente cubierta. Actúa fundamentalmente como delantero centro, pero también lo puede hacerlo de media punta o extremo derecho. Actualmente pertenece a la plantilla de la Real Sociedad. Su contrato está vigente hasta 2026. Debido al buen estado de forma de varios compañeros está teniendo dificultades para jugar con la asiduidad deseada y el conjunto donostiarra podría estudiar su cesión, estando el Granada entre los destinos que se barajan.

Una operación compleja

En esta operación puede entrar la variable de la opción de que Bryan abandone el club en el mercado invernal. El malagueño es uno de los mejores jugadores de la liga y hay muchos equipos interesados en su contratación. La clausula de rescisión es de 14 millones, pero podría ser negociable. No obstante, la intención de la entidad rojiblanca es que continúe en la plantilla de Paco López, pues se considera que su concurso puede ser muy valioso para lograr la permanencia en la categoría. La llegada de Carlos Fernández, al tratarse de una cesión, supondría abaratar la inversión del Granada y culminaría uno de los mejores ataques del fútbol español.

El futbolista ya jugó en el equipo del Nuevo Los Cármenes. Entonces también se trataba de una cesión, en este caso desde el Sevilla. Disputó cuarenta partidos y consiguió trece goles. Fue durante la temporada 2019-20 y se convirtió en uno de los jugadores claves que permitió que entonces entrenaba Diego Martínez clasificarse para la Liga Europea.

Granada – Barcelona

Lewandowski es baja segura para el partido que el Barcelona juega este domingo (21 h.) en Granada. Ferrán Torres está llamado a sustituir al polaco. Por tanto, el equipo de Xavi Hernández cuenta con cuatro bajas: Pedri, Frenkie de Johng, Raphina y Lewandowski. En el conjunto rojiblanco es baja segura Raúl Fernández y existe la duda en torno a la participación de Víctor Díaz y Famara, aunque ni el defensa y tampoco el delantero juegan con asiduidad.

Cesión de abonos para el partido frente al Barcelona

Son numerosos los abonados del Granada que no acudirán al partido. Algunos se sienten molestos por la decisión del club de incluir un suplemento para presenciar el partido, al entender que esto no corresponde al promesa de mantener los precios de la temporada pasada en caso de ascenso. También hay aficionados que cederán su asiento para que el club puedan venderlo. Igualmente, existen quienes desean cederlo y en este caso el club aconseja a aquellos que deseen hacerlo deben ponerse en contacto con el club para indicar el nombre de la persona beneficiaria. Es un asunto complejo, pero en cualquier caso conviene recordar que la reventa es ilegal.

El Reglamento del Granada indica lo siguiente: no está autorizado “propiciar la utilización indebida del carné de abonado, carné granadinista y/o de las entradas facilitadas por el CLUB o a comerciar con alguna/s de la/s anteriores. Se entiende por utilización indebida la cesión no gratuita, la subasta, venta, reventa no autorizada y/o intento de reventa”. Y la Ley de Espectáculos Público y Actividades Recreativas señala que tampoco está permitida “la reventa no sometida a los medios de intervención administrativa que correspondan o venta ambulante de billetes y localidades, o la percepción de sobreprecios superiores a los autorizados, así como el favorecimiento de tales situaciones ilícitas por el empresario u organizador del espectáculo o actividad recreativa”.