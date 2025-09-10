El Granada CF podría terminar esta temporada con 2 millones de déficit

El Granada calcula que el déficit de esta temporada está en torno a los 2 millones de euros, según ha anunciado esta mañana el club. Los ingresos del club serán unos 15 y los gastos 17. La Liga no ha establecido un límite salarial a la entidad, porque con los gastos comprometidos para esta temporada, por los compromisos adquiridos con anterioridad, ya le hacen gastar más de lo que se ingresa. Los fichajes que se han realizado para esta campaña se han logrado mediante las operaciones de venta o cesión de futbolistas.

gastos, ingresos y salarios

Los ingresos del club para esta temporada tienen esta procedencia: por abonos, 2,8 millones; por taquillas, 800.000 euros; por televisión, 7,4 millones; y por patrocinadores y otros conceptos, 3,5 millones. Los gastos corresponden: 15 al primer equipo y el resto al filial, el femenino y la estructura del club. Los miembros del consejo de administración han visto reducido su salario a la mitad para la próxima campaña, mientras que el resto de empleados, dejando al margen futbolistas y técnicos, no han visto disminuir su salario.

justificación

El hecho de que ahora se conozca esta situación, cuando al inicio de la planificación de esta campaña se dijo que el club no tenía necesidad de vender, lo ha justificado de esta manera el director general del club, Alfredo García, indicando que: "Si yo digo que tengo que vender a un jugador, voy en desventaja. Yo conozco perfectamente la situación y no es de bonanza, pero es la normal dentro del fútbol. Tenemos las armas para poder atender nuestros pagos. Pero tengo que ser hábil".

deudas

El Granada debe a los bancos 6 millones; distintas entidades le deben al club 20 millones. Un ejemplo de ello es que del traspaso de Myrto Uzuni todavía quedan por ingresar un tercio de lo previsto.

ampliación del estadio y la ciudad deportiva

La ampliación del aforo del Nuevo Estadio de Los Cármenes, a la que se ha comprometido la entidad con el Ayuntamiento para obtener la cesión de la instalación por cuatro años, podría ser diferente a la anunciada. Podría realizarse de manera diferente a la anunciada. En lugar de rebajar las gradas al nivel del túnel de vestuarios, se hará agregando gradas en la zona de preferencia en su lugar más elevado. El motivo es que rebajar las gradas podría ocasionar problemas de visibilidad en unos posibles nuevos asientos. Las obras de la Ciudad Deportiva van más lentas de lo esperado por cuestiones de carácter técnico, como el hecho de que el colector de aguas residuales no puede asumir las nuevas necesidades.

weissman y la limpieza del estadio

Weissman no podrá reclamar ninguna cantidad al Granada. Para su marcha del club, se llegó a un acuerdo económico entre ambas partes. El aspecto de una limpieza menor que la deseada en el Nuevo Los Cármenes la primera jornada de liga se debió a los plazos para la adjudicación del nuevo servicio externo encargado de esta actividad. El resto de los asuntos que se han dado a conocer en esta jornada, los pueden escuchar en DEPORTES COPE GRANADA, cuyo audio acompaña esta información.