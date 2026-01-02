Luis García: "Nos espera un rival difícil, un equipo que viene en crecimiento"

La UD Las Palmas comienza el 2026 ante el Real Zaragoza, penúltima jornada de la primera vuelta de la temporada actual. El conjunto grancanario afronta los 23 encuentros que restan de temporada con el objetivo de seguir en la parte alta de la tabla, actualmente es segundo en la clasificación.

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas envía un mensaje a todos sobre el año nuevo: "Lo único que pediría es salud para los jugadores, para la familia. No veo más allá del partido que tenemos el domingo. Voy a exigirles al máximo a todos los jugadores que están aquí".

También indica el técnico del conjunto grancanario que "nos espera un rival difícil, que viene en crecimiento. Sabemos muy bien el camino que queremos recorrer y la exigencia que nos espera en una ciudad histórica".

En relación al estado actual de los jugadores lesionados, Luis García comenta que "Sandro ha hecho alguna sesión y Ale García todas, con lo cual estará disponible para Zaragoza. El servicio médico ha hecho un trabajo extraordinario recuperándolo antes de lo previsto, él también tiene culpa de ello. Kirian aún no está".

"Nos espera un rival difícil, que viene en crecimiento. Sabemos muy bien el camino que queremos recorrer y la exigencia que nos espera en una ciudad histórica" Luis García Entrenador de la UD Las Palmas

"A Estanis lo he visto con mucha ilusión y muchas ganas, lo conozco bien porque me he enfrentado a él en categoría juvenil, es muy determinante en el 1 contra 1, con desborde. A eso le tenemos que añadir que defensivamente le vamos a exigir. La dirección deportiva lo ha conseguido desde la sombra, es una medalla que se tienen que poner porque tiene que ser un jugador determinante en estos seis meses", afirma el entrenador de la UD Las Palmas.