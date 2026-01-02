David Barrio opina sobre la nueva Liga U22: "Hace daño a ciertas categorías que dependían de ese mercado"

El entrenador del UEMC CBC Valladolid, David Barrio, ha expresado su profunda preocupación por el impacto de la nueva Liga U22 en el ecosistema del baloncesto español. Según el técnico, esta competición ha "disminuido muchísimo" las oportunidades para ciertas categorías y perfiles de deportistas, generando un perjuicio que, en su opinión, afecta especialmente a la Tercera y Segunda FEB, donde compite su propio equipo.

Un obstáculo para el talento nacional

Uno de los principales problemas señalados por Barrio es la drástica reducción del acceso a un mercado de jugadores que considera fundamental. "Nos impide acceder a un mercado de jugadores que que era básico para estas categorías: el jugador joven nacional", lamenta el entrenador. Aunque se supone que la Liga U22 ofrece un nuevo espacio para este perfil, en la práctica, detrae a estos talentos de otras competiciones que dependían de ellos para nutrir sus plantillas.

Nos impide acceder a un mercado de jugadores que era básico para estas categorías" David Barrio

El técnico del conjunto vallisoletano destaca una contradicción en el sistema actual. Por un lado, se exige la "obligatoriedad de tener dos jugadores de formación en cancha, cosa que me parece lógica como protección", pero, por otro, se crea una liga que reduce la disponibilidad de dichos jugadores. Al final, razona Barrio, el efecto es que "cada vez hay menos jugadores de formación" disponibles para los equipos de ligas como la 2ªFEB o la 3ª , porque esos talentos se marchan a la nueva competición.

La desventaja de la subvención

El factor económico es otro de los puntos clave en el análisis de David Barrio. El entrenador recuerda que la Liga U22 es una "liga subvencionada" por el Consejo Superior de Deportes (CSD), lo que crea un escenario de competencia desleal. "Es una liga con la que no puedes competir, pues se trata de una liga subvencionada", afirma con rotundidad, refiriéndose a los "millones" que el CSD ha destinado a este proyecto a través de la federación.

Es una liga con la que no puedes competir, pues es una liga subvencionada" David Barrio

Esta inyección de capital público, según explica el técnico, va dirigida a un "sector de baloncesto, que son los equipos de ACB". Como consecuencia directa, los clubes que no pertenecen a esa élite - que es una "liga privada"- se encuentran en una "clarísima desventaja". Esta situación, concluye Barrio, genera un desequilibrio notable en el baloncesto español, donde parece que "la manta no da para todo", y las ayudas no se distribuyen de manera equitativa entre todas las categorías.