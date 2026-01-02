La tienda 'Matilda' se alza con el primer premio del II Concurso de Escaparates Navideños de Ferrol

El comercio local de Ferrol ya tiene su escaparate de referencia para estas fiestas. El establecimiento de moda femenina Matilda, ubicado en el número 119 de la calle Real, ha sido el ganador de la segunda edición del Concurso de Escaparate Comercial de Navidad, una iniciativa organizada por CITES Ferrol en colaboración con la concejalía de Promoción Económica del Concello.

El jurado, compuesto por representantes de CITES, asociaciones comerciales y profesionales del sector, ha valorado la originalidad y el cuidado detalle de la decoración. La propuesta, fruto de la imaginación de su propietaria, Rebeca Carnero, logra transformar todo el espacio del escaparate en una atmósfera navideña única que ha captado la atención de vecinos y visitantes.

Impulso al comercio de proximidad

El pasado miércoles, 31 de diciembre, el concejal de Promoción Económica, Javier Díaz Mosquera, hizo entrega del diploma acreditativo a la ganadora. Además del reconocimiento, el establecimiento ha recibido vales de descuento de 10 euros que podrá repartir entre sus clientes para incentivar las compras durante el mes de enero.

Matilda es un comercio especializado en moda femenina con un estilo desenfadado y juvenil, que ahora suma este galardón a su trayectoria en el centro de la ciudad.

Este concurso forma parte de la batería de actividades desarrolladas durante el segundo semestre del año por CITES Ferrol con el objetivo de fomentar el consumo local y hacer más atractivas las calles del centro histórico durante la campaña de Navidad y la llegada de turistas.