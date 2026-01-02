Jerez estrena su Zona de Bajas Emisiones sin nuevas restricciones y sin multas inmediatas

El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado la entrada en vigor de la nueva ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que llega por imperativo legal para las ciudades de más de 50.000 habitantes. El delegado de Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha explicado que su aplicación se hará sin añadir nuevas prohibiciones a las ya existentes y con un enfoque informativo, asegurando que es "la menos restrictiva de toda España".

Una ZBE sin nuevas restricciones

La ZBE de Jerez no implica más limitaciones para los ciudadanos gracias a que "Jerez ya inició hace décadas un proceso de peatonalización" y a la buena calidad del aire de la ciudad. El gobierno municipal ha optado por medidas "en positivo" en lugar de un modelo sancionador. Entre ellas destacan la reducción de la velocidad en el centro, la incorporación de 25 nuevos autobuses ecológicos (con otros 25 previstos para 2026) y un ambicioso plan de arbolado que duplica las recomendaciones de la OMS.

La zona de bajas emisiones de Jerez es la que afecta a menos ciudadanos de toda España" Jaime Espinar Delegado Medio Ambiente Ayuntamiento de Jerez

Control con cámaras desde el 15 de febrero

La ZBE 1, de carácter permanente, abarca el perímetro delimitado por calles como Larga, Lancería, Arenal, Asunción y Tornería. En esta área, que ya era peatonal, la novedad es la activación de cámaras de control de matrícula el 15 de febrero. Los residentes y servicios autorizados tienen desde el 7 de enero hasta el 15 de febrero para registrarse, un trámite que será automático para quienes ya tengan la tarjeta de residente de la zona ORA.

El Ayuntamiento ha querido dejar claro que el objetivo no es recaudatorio. Por ello, durante una primera fase no se multará a los conductores que accedan indebidamente. En su lugar, recibirán un aviso informativo para que se familiaricen con la nueva regulación. El consistorio, además, no ha establecido plazos para el inicio de las sanciones, priorizando la adaptación de los ciudadanos.

En una primera fase no se llevarán a cabo sanciones" Jaime Espinar Delegado Medio Ambiente Ayuntamiento de Jerez

Información y una zona para emergencias

Para garantizar que la información llegue a todos, se ha habilitado la web ZBE.Jerez.es y se ha puesto en marcha una campaña informativa en medios y redes sociales, además de reuniones con colectivos de comerciantes, vecinos y profesionales. La ordenanza también contempla una ZBE 2, que solo se activaría de forma temporal en caso de episodios de alta contaminación, una situación que, según Espinar, no se ha producido nunca en la historia de la ciudad.