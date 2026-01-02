COPE
Podcasts
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia
Mallorca - Palma - Manacor - Inca - Alcudia

La invitó a su casa para usar el teléfono y acabó agrediéndola: el presunto violador ya está en prisión

Durante la detención el hombre forcejeó con los agentes y trató de sacar un cuchillo

Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional

CNP

Cristina Requena

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por presuntamente violar y agredir a una mujer a la que acababa de conocer e invitó a su casa con el pretexto de dejarle usar un teléfono.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre, según ha avanzado 'Última Hora' y han informado desde la Policía Nacional, y el hombre fue detenido como presunto autor el pasado martes.

Según explicó la víctima, que no llevaba su móvil encima, conoció al presunto autor cuando estaba caminando por la calle y este le ofreció utilizar su móvil. Así, se dirigieron al domicilio del hombre con el pretexto de que la mujer pudiera llamar desde allí.

detenido dos semanas después

En su casa, el hombre retuvo a la mujer, la agredió sexualmente y le propinó puñetazos en la cara y el resto del cuerpo. Además, la amenazó con un cuchillo para que no gritara.

La mujer logró salir del domicilio y fue a un bar a pedir ayuda, donde se personó la Policía Nacional que inició la investigación para identificar al presunto autor.

Así, dos semanas después, una patrulla localizó al presunto autor, un hombre español y de 29 años, en el barrio de Son Gotleu. En ese momento se inició un forcejeo entre los agentes y el hombre, que trató de sacar un cuchillo.

Finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual, otro de lesiones, de detención ilegal, usurpación de estado civil y atentado. Tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MALLORCA

COPE MALLORCA

En Directo COPE MÁS MALLORCA

COPE MÁS MALLORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking