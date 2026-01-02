La invitó a su casa para usar el teléfono y acabó agrediéndola: el presunto violador ya está en prisión

Un hombre ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por presuntamente violar y agredir a una mujer a la que acababa de conocer e invitó a su casa con el pretexto de dejarle usar un teléfono.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre, según ha avanzado 'Última Hora' y han informado desde la Policía Nacional, y el hombre fue detenido como presunto autor el pasado martes.

Según explicó la víctima, que no llevaba su móvil encima, conoció al presunto autor cuando estaba caminando por la calle y este le ofreció utilizar su móvil. Así, se dirigieron al domicilio del hombre con el pretexto de que la mujer pudiera llamar desde allí.

detenido dos semanas después

En su casa, el hombre retuvo a la mujer, la agredió sexualmente y le propinó puñetazos en la cara y el resto del cuerpo. Además, la amenazó con un cuchillo para que no gritara.

La mujer logró salir del domicilio y fue a un bar a pedir ayuda, donde se personó la Policía Nacional que inició la investigación para identificar al presunto autor.

Así, dos semanas después, una patrulla localizó al presunto autor, un hombre español y de 29 años, en el barrio de Son Gotleu. En ese momento se inició un forcejeo entre los agentes y el hombre, que trató de sacar un cuchillo.

Finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual, otro de lesiones, de detención ilegal, usurpación de estado civil y atentado. Tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.