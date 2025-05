El Granada CF realiza un mal partido y desaprovecha otra ocasión para ocupar la zona de fase de ascenso

Granada - Publicado el 13 may 2025, 00:05

El Granada ha vuelto a desaprovechar otra oportunidad para situarse entre los equipos que disputarán la fase de ascenso, después de perder frente al Eibar, ante el que ha desarrollado un mal partido. La carencia de peligro de cara al gol, fue otra de las cualidades que exhibieron los rojiblancos. Fran Escribá planteó de salida un centro del campo en rombo, con Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Hongla y Trigueros y dos delanteros, Borja Bastón y Lucas Boyé. Aunque en los primeros minutos dio la sensación de que el equipo tenía profundidad y creaba peligro con dos oportunidades de Lucas Boyé, al poco el juego se diluyó e incluso pudo marcar el rival, en una ocasión de Corpas.

cambio de esquema en el segundo período

Fran Escribá decidió cambiar el esquema en el segundo período, situando en las bandas a Rodelas y Rebbach, dejando fuera del terreno de juego a Hongla y Trigueros, que había tenido un buen criterio durante los primeros cuarenta y cinco minutos, y sustituyendo a Borja Bastón por Stoichkov. El juego se volvió más coherente, pero no fue suficiente. La mejoría resultó un espejismo y el Eibar terminó por aprovechar un fallo defensivo para marcar el primer tanto, por mediación de Corpas (m. 61) y el segundo con la autoría de Guruceta con asistencia de Antonio Puertas. El exjugador del Granada fue ovacionado cuando en la recta final del encuentro fue cambiado. Después el partido estuvo más cerca del tercer tanto del conjunto vasco y el público terminó gritando "directiva dimensión" y manifestó, como ya había hecho en otras fases del partido, su desacuerdo con el juego de su equipo.

un futuro complejo

Después de este resultado, el Granada vuelve a depender de terceros para conseguir disputar la fase de ascenso. Además, la imagen que ha dado el equipo en los dos últimos encuentros, no conduce al optimismo. No obstante, mientras existan opciones, habrá que luchar por apurarlas. Restan tres partidos para que acabe la liga. El próximo encuentro será frente al Deportivo de la Coruña. Se disputará en Riazor, el sábado a las 16,15 h. El equipo gallego no tiene opciones de ascenso ni de descenso y por tanto este compromiso, tendrá bastante menos importancia que para los rojiblancos.

ficha técnica

Granada: Mariño; Rubén (Sirem Diao, m. 76), Rubio, Williams, Brau; Sergio Ruiz (Juanma, m. 76), Hongla (Rodelas, m. 46), Gonzalo Villar, Trigueros (Rebbach, m. 46); Borja Bastón (Stoichkov, m. 46) y Lucas Boyé.

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Arnau Comas (Arambarri, m. 20), Arbilla, Cristian Gutiérrez (Pascual, m. 76); Matheus, Sergio Álvarez, Javi Martínez (Carrillo, m. 85); Corpas, Antonio Puertas (Arrillaga, m. 76) y Guruzuzeta (Iván Gil, m. 85).

Goles: 0-1, (m.61) Corpas. 0-2, (m.68) Guruzeta.

Árbitro: Huerta de Aza (C. Canario). Mostró cartulina amarilla a Arbilla (m.63) del Eibar.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada treinta y nueve de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 14.923 espectadores.