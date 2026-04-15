El Granada CF define su posición e información sobre una posible venta de la entidad

La posibilidad de una compra-venta del Granada es un asunto que de forma recurrente aparece en el horizonte. En este sentido el club se remite al comunicado que en su día difundió su presidenta, Sofía Yang, según el cual "dichas noticias no son ciertas" y desean "trasladar un mensaje de continuidad y tranquilidad".

sanción a jorge pascual

Hoy se ha conocido que Jorge Pascual no podrá jugar los dos próximos partidos con el Granada, puesto que ha sido sancionado tras su expulsión en el encuentro que su equipo venció frente a la Cultural Leonesa. El motivo de esta determinación es "actitud de menosprecio o desconsideración" hacia uno de los árbitros auxiliares. El delantero se dirigió de forma poco adecuada al colegiado.

reformar la defensa

En el próximo partido que disputará el equipo rojiblanco, además de la baja de Jorge Pascual, no podrán actuar Manu Lama y Diallo, ambos sancionados y, en el caso del central, además afectado por una pubalgia. Esto obligará al técnico a remodelar la defensa. Existen varias alternativas. Una solo movería una pieza con respecto a la última alineación y afectaría al lateral izquierdo, donde se situaría Hormigo, quedando la zaga compuesta por Óscar, Diaby, Williams y Hormigo. La otra, que parece menos probable, pasaría por ubicar a Lemos en la banda derecha y reintegrar a Óscar como central, probablemente junto a Williams, y en el lateral izquierdo estaría Hormigo.

albacete

En el Albacete Balompié militan cuatro exfutbolistas del Granada: Diego Mariño, saliente de lesión, Pepe Sáchez, Antonio Puertas y Carlos Neva. El lateral izquierdo ha manifestado esta mañana la importancia que para él tiene este partido, indicando que él "jugar contra el Granada siempre es especial y para mí Granada es como mi segunda casa, donde he crecido como persona y también como futbolista. Allí tengo muchísimo amigos y grandes relaciones dentro del club. Es un partido bastante bonito para mí". De su rival este fin de semana ha dicho que "es un equipo que viene en clara línea ascendente, se ha ido encontrado poco a poco con su juego, al que le gusta tener el balón y cuando consigues encerrarlo tiene capacidad para salir a la contra".

En el Albacete la situación es de relativa tranquilidad. Como el Granada, está en una zona cómoda de la tabla, lejos de la zona de descenso, cuando faltan siete jornadas para que concluya la liga. Once puntos por encima del corte de la pérdida de categoría están el Granada y diez los manchegos.