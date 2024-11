El Granada CF afronta el partido frente al Cádiz con cinco lesionados y una duda

Fran Escribá no podrá contar para el partido que este sábado (16,15 h.) juega el Cádiz en el Nuevo Los Cármenes con cinco futbolistas. Se encuentran lesionados Marc Martínez, Carlos Neva, Ignasi Miquel, Rubén y Lucas Boyé. Los tres últimos se espera que estén recuperados en la próxima semana. En el caso de Ignasi Miquel, se ha conocido que sufre un golpe que le está dando problemas y, según Escribá, incluso ha jugado con estas dificultades algunos partidos, lo que justificaría algunos errores que ha cometido el central. La participación de Lucas Boyé se podría forzar, aunque el riesgo de que se agravara su dolencia aconseja que no participe en el encuentro de esta semana. En cuanto a Williams, se valorará si está en disposición de entrar en la convocatoria, aunque no apunta a la titularidad.

alineación del granada

La situación física de la plantilla hace prever que la posible alienación para este encuentro sea la integrada por Mariño; Rubén, Miguel Rubio, Insua, Brau; Hongla, Gonzalo Villar o Sergio Ruiz, Pablo, Tsitaishvili; Weissman y Uzuni. Por tanto, es posible que puedan alinearse los tres internacionales. Uzuni y Hongla han sido lo últimos en incorporare al trabajo con la plantilla, después de los compromisos con sus selecciones.

bajas y once del cádiz

El Cádiz afronta este partido con tres bajas por lesión y dos disciplinarias. Están lesionados los dos laterales derechos de la plantilla, Azi Carcelén y Zaldua, por lo que Paco López podría acomodar en esta zona Víctor Chust. También está lesionado el centrocampista Rubén Alcaraz. Se encuentran apartados del equipo por cuestiones disciplinarias Kouamé y Alarcón. El equipo que entrena el extécnico rojiblanco cuenta en sus filas con tres futbolistas que han jugado en el Granada: Melendo, que apenas está teniendo participación, y Carlos Fernández y Fede San Emeterio que podrían formar parte del once que juegue este sábado. La lineación más probable estaría integrado por: David Gil; Víctor Chust, Fali, Kovacevic, Matos; San Emeterio, Escalante, Ontiveros, Ocampo; Carlos Fernández y Roger Martí.