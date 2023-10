El Granada CF en Almería: Lo que pudo ser enfermería y no llegó a puerta grande

Almería y Granada empataron 3-3, con aciertos y errores también compartidos, en un duelo andaluz en el que los almerienses desaprovecharon la ocasión de sumar su primera victoria, tras ponerse 3-0 con un triplete del colombiano Luis Suárez en cinco minutos, poco antes del descanso, pues los granadinos igualaron en una segunda mitad loca con un penalti fallado por los visitantes y un poste para cada equipo en la prolongación.



Luis Suárez, que se marchó lesionado del campo, marcó en los minutos 41, 43 y 46+, habilitado en sus tres goles por el belga Largie Ramazani, pero el Granada reaccionó en la segunda parte y, a pesar de fallar Antonio Puertas un penalti, Bryan Zaragoza hizo el 3-1 en otra pena máxima (m.66), Ricard apretó más el marcador en el 70 y el albanés Myrto Uzuni logró el empate final entre los dos últimos clasificados en el 85.



Ambos conjuntos lograron el peor resultado posible para sus intereses en un partido imprudente, sobre todo por parte del Almería, que se fue al descanso con una victoria contundente fraguada por el miedo rival y el acierto en el último cuarto de hora, con tres goles de Luis Suárez. Sin embargo, los errores le pasaron factura en una alocada segunda parte.



El partido lo controló el Granada en la primera media hora, haciendo daño por banda, con las llegadas de Bryan Zaragoza, por la izquierda, y de José Callejón, por la derecha. El Almería, con miedo, no supo manejarse, aunque el orden impidió las fructíferas llegadas del equipo entrenado por Paco López, que pudo adelantarse en el 18 en una de las buenas llegadas de su mejor hombre, Bryan Zaragoza, con un disparo final de Antonio Puertas que se fue fuera.



El Almería, sin embargo, comenzó a robar el balón ante un Granada impreciso y, cerca del ecuador del primer tiempo, el brasileño Leo Baptistao tiró con imprecisión y el balón despejado por el meta André Ferreira le cayó a Luis Suárez, quien no atinó para que luego Édgar, de cabeza, rematara el balón y la cabeza de Ignasi Miquel, un lance por el que más tarde tuvo que ser sustituido.



Empujó más el Almería para, en una jugada un tanto embarullada, el disparo final de Baptistao se estrellara en el palo derecho de la meta defendida por André Ferreira, en el minuto 28, en una fase de más dominio territorial de los locales.



El Almería, más metido, comenzó a tener más balón, pero sin finalizar, hasta que en el 41 Luis Suárez, en una acción que nació en un robo de balón de Gonzalo Melero, recogió un pase filtrado del belga Ramazani para escaparse de Ignasi Miquel y batira a André Ferreira.



El gol fue un palo para el Granada. Con Bryan Zaragoza apareciendo menos y el Almería agrandándose y haciendo bien las cosas, el equipo del debutante Alberto Lasarte, técnico interino tras el despido de Vicente Moreno, adelantó la línea de presión y esto le dio sus frutos al lograr Suárez el 2-0 a los 43 minutos, de nuevo a pase de Ramazani.



Sin reponerse y con el Granada hundido, Antonio Puertas intentó sacar el balón desde la zona de medios, Ramazani se hizo dueño del él y, como en el primer gol, vio a Luis Suárez preparando el 'fusil'. El colombiano se hizo con el balón, encaró a Ferreira, lo superó y recortó a un defensor para marcar el 3-0 en la prolongación del primer tiempo.



En el inicio de la segunda parte, el Granada se metió en el partido con los cambios. Desaprovechó un penalti, en el 55, con un derribo de Baba sobre Gonzalo Villar que lo lanzó Puertas y lo detuvo Maximiano. El segundo, pitado por el árbitro tras un pequeño empujón de Puigmal sobre Zaragoza, en el 63, lo aprovechó el joven malagueño para acortar distancias.



El 3-1 supuso un golpe bajo para el Almería, que empezó a dudar y Puertas firmó el nacimiento del 3-2 con una cabalgada hacia el área y pase final para el lateral Ricard Sánchez, quien, entrando por la derecha, cruzó el balón dentro.



Se volvió entonces al guión del inicio, con el Granada siendo dueño del partido y el Almería un manojo de nervios. Paco López vio 'sangre' y puso en el campo a Uzuni, quien en el 85 aprovechó un balón en largo de Miguel Rubio para empatar e incluso buscar la victoria.



También la tuvo el Almería, con un disparo de Sergio Arribas al palo en el 96 y otro posterior que se fue por encima del larguero, además de un tiro fuera de Melero en el 98 con el choque ya muy abierto, si bien el Granada también pudo llevarse los tres puntos con un lanzamiento de Álvaro Fernández al palo que dejó unas tablas que no sirven a nadie.



- Ficha técnica:



3 - Almería: Luis Maximiano; Arnau Puigmal (Pozo, m.83), Kaiky, Chumi, Akieme; Lopy, Édgar (Idrissu Baba, m.33); Leo Baptistao (Embarba, m.48), Melero, Ramazani (Sergio Arribas, m.48); Luis Suárez (Koné, m.83).



3 - Granada: André Ferreira; Ricard, Ignasi Miquel (Miguel Rubio, m.46), Torrente, Carlos Neva; Antonio Puertas (Uzuni, m. 72), Gumbau, Sergio Ruiz (Gonzalo Villar, m.46), Jose Callejón (Álvaro Fernández, m.46); Bryan Zaragoza, Lucas Boyé (Weissman, m.88).



Goles: 1-0, M.41: Luis Suárez. 2-0, M.43: Luis Suárez. 3-0, M.46: Luis Suárez. 3-1, M.66: Bryan Zaragoza, de penalti. 3-2, M.70: Ricard Sánchez. 3-3, M.85: Uzuni.



Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó al local Arnau Puigmal (m.64) y por parte visitante a su entrenador, Paco López (m.68), y a Gonzalo Villar (m.87).



Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Power Horse Stadium de Almería ante 14.264 espectadores, entre ellos unos 400 aficionados granadinos.