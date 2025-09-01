Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (3ª jornada)
titulares
Luca Zidane (1): No consigue dejar la portería a cero, pero realizó algunas paradas de mérito.
Casadesús (-): Actualmente, a los laterales se les exige una mayor aportación ofensiva, que no mostró.
Óscar (-): Su falta de atención facilitó el tanto de la victoria del Mirandés.
Manu Lama (1): Fue el defensa más solvente del equipo.
Pere Haro (-): Tiene dificultades para adaptarse a la categoría. Cometió un penalti y dejó al equipo con uno menos.
Trigueros (-): Muy lejos de lo que se espera de un futbolista de su nivel.
Sergio Ruiz (-): Bastante desdibujado respecto al fútbol que ha mostrado en otras ocasiones.
Fayé (1): Estuvo irregular, pero al menos ofreció una asistencia de gol.
Bouldini (-): Debutaba con su nuevo equipo y no ofreció nada convincente.
Arnáiz (1): Fue de los pocos futbolistas que no desentonó.
Jorge Pascual (-): Solo justificó su presencia por la voluntad. Suplentes
suplentes
Rodelas (2): Aprovechó bien los minutos y reclama la titularidad.
Pablo Sáenz (2): Marcó el único gol del equipo y generó peligro por momentos.
Alemañ (1): Mostró cierto criterio en sus intervenciones.
Horgimo (-): Su actuación no se puede calificar como sobresaliente durante los minutos que estuvo en el campo.
Weissman (-): Actuó muy pocos minutos.
clasificación general
Rodelas: 3 puntos.
Hongla, Manu Lama, Luca Zidane, Arnáiz, Pablo Sáenz: 2.
Williams, Óscar, Triguero, Casadesús, Mario Jiménez, Fayé, Alemañ: 1.