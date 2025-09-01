Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (3ª jornada)

Granada - Publicado el 01 sep 2025, 16:33

La puntuación máxima es de 3.

titulares

Luca Zidane (1): No consigue dejar la portería a cero, pero realizó algunas paradas de mérito.

Casadesús (-): Actualmente, a los laterales se les exige una mayor aportación ofensiva, que no mostró.

Óscar (-): Su falta de atención facilitó el tanto de la victoria del Mirandés.

Manu Lama (1): Fue el defensa más solvente del equipo.

Pere Haro (-): Tiene dificultades para adaptarse a la categoría. Cometió un penalti y dejó al equipo con uno menos.

Trigueros (-): Muy lejos de lo que se espera de un futbolista de su nivel.

Sergio Ruiz (-): Bastante desdibujado respecto al fútbol que ha mostrado en otras ocasiones.

Fayé (1): Estuvo irregular, pero al menos ofreció una asistencia de gol.

Bouldini (-): Debutaba con su nuevo equipo y no ofreció nada convincente.

Arnáiz (1): Fue de los pocos futbolistas que no desentonó.

Jorge Pascual (-): Solo justificó su presencia por la voluntad. Suplentes

suplentes

Rodelas (2): Aprovechó bien los minutos y reclama la titularidad.

Pablo Sáenz (2): Marcó el único gol del equipo y generó peligro por momentos.

Alemañ (1): Mostró cierto criterio en sus intervenciones.

Horgimo (-): Su actuación no se puede calificar como sobresaliente durante los minutos que estuvo en el campo.

Weissman (-): Actuó muy pocos minutos.

clasificación general

Rodelas: 3 puntos.

Hongla, Manu Lama, Luca Zidane, Arnáiz, Pablo Sáenz: 2.

Williams, Óscar, Triguero, Casadesús, Mario Jiménez, Fayé, Alemañ: 1.