Una asociación de aficionados del Granada CF insiste en continuar mostrando su malestar durante el próximo partido

La primera victoria del Granada esta temporada ha devuelto la ilusión en torno al equipo. Aunque continúa ocupando la última posición en la tabla, la evolución del juego hace albergar esperanzas en que la campaña permita, al menos, mantener la categoría. Una de las claves de esta mejora ha sido el afianzar la defensa, aunque en el último partido también hay que destacar la actuación de Luca Zidane. Sin embargo, hay todavía un asunto pendiente que puede lastrar la recuperación, y es las dudas en torno a la capacidad goleadora del equipo.

REAL SOCIEDAD B

Esta tarde vuelve la plantilla a los entrenamientos y el objetivo será preparar el partido que el sábado (21 h.) disputa el equipo ante la Real Sociedad B en el Nuevo Los Cármenes. El filial solo suma un punto más que el Granada. Este fin de semana ha logrado el empate ante el Córdoba. No obstante, los equipos filiales son bastante impredecibles. Pacheta no tiene, a priori, ninguna baja para el partido. Esto podría facilitar que el once inicial de su equipo continúe siendo cada vez más reconocible.

UNIÓN GRANADINISTA

La Unión Granadinista invita a los aficionados a "visibilizar la situación" en la que se encuentra el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Los asistentes a los partidos que se celebran en la instalación de la calle Pintor Manuel Maldonado han podido comprobar la situación de deterioro en la que se encuentra la instalación, aunque a este respecto conviene recordar que el Ayuntamiento y la Diputación han anunciado obras para intentar solucionar esta situación, y el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, ha informado que está previsto que estas actuaciones deben de comenzar la próxima primavera. Este grupo de seguidores del Granada ha hecho público el siguiente comunicado:

"Mientras animamos, también reivindicamos: #SOSLosCarmenes

Los Cármenes es la casa de todos los granadinistas. Un estadio que desde hace casi 30 años no ha recibido mejoras reales, quedando cada vez más lejos del nivel que merecen nuestra afición, nuestro club y nuestra ciudad.

El deterioro es evidente y no puede seguir ocultándose. Para visibilizar la situación, pedimos la colaboración de toda la afición:

Envía tus fotos de desperfectos, zonas deterioradas o cualquier aspecto que muestre el mal estado del estadio al correo info@uniongranadinista.es

O publícalas en redes sociales usando el hashtag #SOSLosCarmenes

Con todas vuestras aportaciones haremos un informe-resumen que compartiremos públicamente y entregaremos tanto a la directiva del Granada CF como al Ayuntamiento de Granada, responsables de dar una solución urgente y definitiva a esta situación.

Eso sí, recordamos que en este momento tan importante para el club debemos seguir animando a nuestros jugadores y apoyar a la plantilla de manera incondicional. Por ello, os pedimos que las fotos se tomen antes del partido o durante el descanso, y que en los 90 minutos estemos dándolo todo por el equipo.

Los Cármenes necesita un cambio a la altura del Granada y su gente.

Unidos somos más fuertes".