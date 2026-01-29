Pulianas presenta un presupuesto histórico de casi 6 millones de euros sin deuda ni subida de impuestos

El Ayuntamiento de Pulianas ha finalizado la redacción de sus presupuestos para 2026, que el alcalde José Antonio Carranza ha calificado como "históricos". Las cuentas, que rozan los 6 millones de euros, serán presentadas al pleno en las próximas semanas y destacan por no contemplar ninguna subida de impuestos y mantenerse sin deuda bancaria. Según Carranza, son "todos los ingredientes necesarios para poder decir que es un gran presupuesto para seguir con el avance y el desarrollo de nuestro pueblo". La clave de esta gestión, ha explicado, es una política clara: "gastar lo que tenemos".

Proyectos clave para el futuro de Julianas

Gran parte de la inversión se destinará a proyectos de calado para el municipio. El más destacado es la futura Casa Museo, que se ubicará junto a la iglesia de San José y que el alcalde define como "el proyecto estrella de este mandato". Además, se creará un corredor verde junto al río Juncaril para el disfrute de los vecinos y se completará la instalación de luminarias LED en el 100% del municipio para mejorar la eficiencia energética.

En estos últimos 10 años se ha puesto encima de la mesa una transformación brutal de nuestro municipio" José Antonio Carranza Alcalde de Pulianas

Cobertura social e infraestructuras para todos

Las políticas sociales son un "eje principal" para el equipo de gobierno, con actuaciones como el plan de cambio de bañera por plato de ducha para "hacerle la vida más fácil a la gente que lo necesita". El presupuesto también incluye partidas para un nuevo Espacio Joven, la remodelación del hogar del pensionista y un notable incremento en las áreas de cultura, fiestas y deporte con el objetivo de que "el municipio tenga vida".

Esta planificación se enmarca en una década de cambios significativos. "En estos últimos 10 años se ha puesto encima de la mesa una transformación brutal de nuestro municipio", ha afirmado Carranza. El alcalde ha destacado la construcción de un nuevo ayuntamiento y la remodelación de la mayoría de viales y parques. Además, Julianas contará en breve con dos pabellones deportivos, uno de ellos de nueva construcción en el colegio gracias a una inversión municipal de 400.000 euros, una obra que el consistorio asumió al considerar que "no podíamos esperar más".

A la finalización de este mandato no quedará un rinconcito de Juliana que no se haya hecho una actuación" José Antonio Caranza Alcalde de Pulianas

El motor económico del Parque Comercial

El dinamismo del municipio también se refleja en el Parque Comercial Granadita, que "está de moda" y no tiene locales vacíos. Actualmente, se está ejecutando una obra para una nueva galería con una inversión de casi 3 millones de euros. El alcalde ha señalado que, aunque es difícil con las multinacionales, se esfuerzan para que la creación de empleo beneficie a los vecinos y han solicitado un taller de empleo a la Junta de Andalucía para mejorar la formación y el acceso al trabajo.

José Antonio Carranza ha asegurado con confianza que el ritmo de las actuaciones no se detendrá. "A la finalización de este mandato no quedará un rinconcito de Juliana que no se haya hecho una actuación", ha sentenciado. Se espera que el presupuesto sea sometido a la aprobación del pleno en un plazo de "dos o tres semanas".