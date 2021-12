Una viróloga revela el origen de la variante Ómicron: "una propagación sin control"

Las noticias sobre la nueva variante Ómicron del coronavirus se suceden. El alarmismo continúa en Europa a pesar de que desde Sudáfrica se insiste en que esta versión no es peor que las anteriores sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, el epidemiólogo e investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica), Xavier Gómez Olivé, considera que la variante ómicron se acerca a los síntomas de un resfriado. "Podría ser que la inmunidad natural de los infectados en la primera ola haya caído y que puedan tener una reinfección", asevera Gómez. Los primeros estudios llevados a cabo en Sudáfrica apuntan que ómicron puede multiplicar por 2,4 las posibilidades de reinfección de la covid, lo que supone un porcentaje superior al del resto de olas, por ejemplo, en Sudáfrica la transmisión por cada persona contagiada es de 3, aunque afortunadamente son casos leves.

Los casos relacionados con la nueva variante Ómicron detectados hasta ahora, están siendo suaves, si bien el número de contagios identificados aún es bajo para sacar conclusiones y la situación puede cambiar en las próximas semanas. En España ya han comenzado a confirmarse los primeros casos. Aragón es una de las comunidades donde todavía no ha aparecido ninguno. Las autoridades sanitarias recomiendan actuar de manera prudente y no bajar la guardia en relación al uso de la mascarilla y la distancia de seguridad.

El programa de Íker Jiménez, Horizonte, por su parte, explicó que el origen de ómicron se debe primero a una "combinación de propagación de virus sin control porque cada vez que el virus infecta a una persona, esa otra le estamos dando la oportunidad de probar varias mutaciones. Esta tesis la avaló la doctora Theodora Hatziioannou, viróloga de la Universidad de Rockefeller de Nueva York. De pasó, también opinó sobre la supuesta efectividad de las vacunas frente a ómicron, que "sabiendo lo que sabemos tras crear una proteína S con 20 mutaciones del virus y comparándola con la de ómicron, que todavía presenta un mayor número, creo que podemos estar bastante seguros al predecir que estos cambios aportarán una mayor resistencia a los anticuerpos neutralizantes".

Vacunarse sigue siendo un seguro de vida ante el Coronavirus, aunque la doctora Hatzioannou explique que “el único grupo que encontramos y que todavía tenía actividad contra esas mutaciones fueron las personas que se habían infectado y un año después fueron inoculadas con vacunas de ARN, de modo que este plasma tiene una potencia extraordinaria, pero quiero tener mucho cuidado con esto, no decir que la gente se contagie ya que es posible que te expongas a graves problemas e incluso fallecer”. Lo que ha sorprendido a la viróloga es que "en cuanto a futuras variantes tenía la esperanza de que no tuviéramos que enfrentarnos con tan fuertes mutaciones en la proteína S tan pronto. Los análisis sugirieron que era posible pero sinceramente esperaba que no estuviéramos aquí ahora mismo, va mucho más allá de mis expectativas, así que no sé hasta dónde podría llegar".

