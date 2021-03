En medio de la guerra que mantiene con su madre,Isabel Pantoja, o después de saber que ha puesto en venta su parte de Cantora, Kiko Rivera mantiene su promesa de estar alejado de los platós para hablar sobre este asunto, pero no de la televisión.

El hijo de la tonadillera ha demostrado su sentido del humor y se ha prestado a protagonizar el anuncio de una franquicia de comida rápida, donde se ríe de su mismo. Una colaboración que surge tras el auge del canal del Dj en Twitch, donde ya no solo muestras sus habilidades con los videojuegos, sino que se ha lanzado a presentar un programa de entrevistas por el que ya han pasado, entre otros, Bertín Osborne o Jorge Javier Vázquez.

El último anuncio de Kiko Rivera: "¿Soy más 'hot' que mis hermanos?"

Y es que el hijo de Isabel Pantoja es el protagonista del nuevo anuncio de Domino's Pizza, en el que se anuncia la nueva aplicación para dispositivos móviles de la cadena de pizzerías.

En el vídeo, que el propio Kiko ha compartido en Instagram, se le puede ver sentado como un auténtico rey y pulsando un botón en el que se lee el cartel de 'espejito'. Haciendo una reinterpretación de la madrastra de Blancanieves, el Dj utiliza un espejo al que le pregunta si hay algo más 'hot' en el mundo que su cuerpo.

Después, el artista pregunta si hay algo más 'hot' que sus "temazos", o algo más que su trasero que no ha sido modificado en quirófano alguno y con el que hace referencia a una de las canciones de moda en 'Tik tok' de Nathy Peluso.

Y, tal y como sucede en la historia de los hermanos Grimm, el espejo le responde, una y otra vez, que sí, que la app de esta cadena en la que se puede conseguir un 3x1 del producto, es mucho más hot.

El spot finaliza con una frase en la que hace referencia a la complicidad que tiene con sus hermanos, y que se ha visto reforzada especialmente tras la guerra que ha abierto con su madre por la herencia de Paquirri. Kiko finaliza preguntado al espejito: "Pero sigo siendo más 'hot' que mis hermanos, ¿no?" a lo que le contesta que el esta en el top 3.

Los hermanos Rivera, una relación muy consolidada

Hace varios años que Kiko quiso retomar la relación con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera, pero está claro que desde que el DJ denunciase el pasado mes de agosto que había visto las cosas de su padre en la habitación prohibida de Cantora que pertenecían a sus hermanos, esta relación ha mejorado considerablemente.

Tras conocerse esta noticia, Fran Rivera se pronunciaba sobre estas pertenencias que Isabel Pantoja se negaba a entregarles: "Llevamos treinta y tantos años ya, y no nos ha querido dar nunca nada. O sea, que no me extraña nada. Quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros, es capaz de hacer cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón alguno. Y al final, pues mira, nos ha llegado la razón de todos lados".

Desde entonces, el Dj y su mujer, Irene Rosales, han sido vistos en varias ocasiones con los hermanos Rivera como la Navidad, e incluso, Kiko tuvo la oportunidad de conocer a su tío José Rivera, Riverita, en sus últimos días .

Sin duda, ante la guerra abierta que mantiene con su madre, Fran, Cayetano y su hermana Isa, se han convertido en los pilares fundamentales de la vida del Dj.

