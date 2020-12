Cayetano Rivera se somete a las preguntas de su hermano Francisco para hablar de la herencia de Paquirri

Francisco Rivera entrevistará el próximo lunes, 21 de diciembre, a su hermanoCayetano en su espacio de entrevistas "Rivera y amigos" en el programa de Atresmedia, 'Espejo Público'.

Se trata de una entrevista inédita en la que Cayetano se pronunciará sobre la lucha de los hermanos Rivera junto su hermanastro Kiko Rivera, para que Isabel Pantoja les entregue los objetos personales que su padre les dejó en herencia, y que la tonadillera mantiene en su finca Cantora desde hace más de 30 años.

Los hijos de 'Paquirri' y Carmen Ordóñez charlarán sobre el futuro profesional y personal de Cayetano, quien ha dejado entrever que prevee retirarse pronto de los ruedos. Pero también, los hermanos Rivera hablarán sobre uno de los temas más controvertidos de su familia: la herencia de su padre.

La herencia de 'Paquirri'

El programa que dirige Susanna Griso ha emitido un avance de la entrevista, en la que Fran Rivera, consciente de la expectación que despierta la memoria de su padre 'Paquirri', ha preguntado a su hermano pequeño sobre los detalles del conflicto familiar.

La entrevista más íntima de @Paquirri74 a su hermano @Cayetano_Rivera donde desvela los secretos de la herencia de 'Paquirri' #RiverayRivera



▶https://t.co/DLc8kTnt1Ipic.twitter.com/Ar4n4intUA — Espejo Público (@EspejoPublico) December 16, 2020

Será la primera vez que el hijo pequeño del torero y Carmina Ordóñez se pronuncie sobre la tajante negativa de Isabel Pantoja a devolver los objetos que su padre le legó y que 36 años después todavía no tiene.

Sin embargo, su hermano Francisco si se ha mostrado contundente respecto a la postura que ha adoptado la tonadillera ante esta situación: "Yo sé quién es esta señora perfectamente. Yo sé el daño que nos ha hecho a dos niños pequeños, porque cuando murió mi padre yo tenía unos 10 años y mi hermano 7 y llevamos más de 30 años en los que no nos ha querido dar nunca nada. No me extraña nada, quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón ninguno y al final mira…"

La vía legal

Tras la guerra abierta que mantienen su hermanastro Kiko e Isabel Pantoja, en la que el hijo de la tonadillera desvelaba que en 'Cantora' existía una habitación secreta con todos los objetos personales de 'Paquirri', los hermanos Rivera recurrieron a la vía legal para recuperar lo que les pertenece por derecho.

De momento, a través de su abogado Joaquín Moeckel, Francisco y Cayetano han enviado dos requerimientos notariales para conseguir los enseres de sus padres, pero Isabel Pantoja no parece tener la voluntad de facilitarlo.

Los hermanos han mostrado su apoyo a Kiko en la lucha por conocer la verdad de lo ocurrido con la herencia de su padre, y no se descarta que finalmente puedan recurrir a los juzgados para recuperar los objetos de su padre.

