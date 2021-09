El truco de WhatsApp que impide que cualquiera pueda leer tus mensajes

En nuestros tiempos la vida ya no se concibe sin WhatsApp. Y muchas de las cosas que comunicamos en él podrían ser utilizadas en nuestra contra sacadas de contexto. La información que se da en la app. -sobre el papel- es confidencial, pero nunca está de más tomar medidas extras de privacidad para evitar intrusos, curiosos o espías malintencionados. Hay un truco poco conocido que permite poner contraseñas a los chats.

Esta maniobra está pensada para evitar que cualquiera -familiar, amigo o enemigo- pueda leer contenidos de tus conversaciones con total libertad. Se trata de poner una contraseña que requiera que quien intente acceder a esos mensajes tenga una información adicional.

El truco no es nuevo, pero no se suele poner en práctica por desconocimiento. Además, no requiere descargarse ninguna aplicación ya que para ello únicamente basta con los propios ajustes de la aplicación y protegerlos con contraseñas, como un bloqueo por código PIN, huella digital o reconocimiento facial. Esta función está totalmente disponible para dispositivos Android e iOS.

Es muy importante, eso sí, percatarse de que el móvil tiene instalada la versión más reciente de WhatsApp, y de no tenerla, actualizar la aplicación. Después, basta con abrir la app y acceder al menú de configuración (los tres puntos en la esquina superior en Android y el símbolo del engranaje en iOS). En ese menú, hay que pulsar en 'Cuenta' y, después, en 'Privacidad', donde se encuentran las diferentes opciones para proteger el teléfono, como quién puede ver tus estados o tu foto de perfil. En la parte inferior se ubica la opción 'Bloqueo de pantalla', que es la que hay que pulsar para activarla.

En función de si se emplea un Android o un iPhone, WhatsApp ofrecerá diferentes opciones sobre cómo autenticar el acceso a la aplicación -reconocimiento facial, lector de huellas o con un código de acceso- y el periodo de tiempo que tarda dicho bloqueo en activarse, que puede ser desde inmediatamente hasta después de un minuto, 15 minutos o una hora. Lógicamente, si se activa cualquiera de estas opciones, se deberán usar para desbloquear WhatsApp cada vez que se quiera entrar en la aplicación.

Otra forma de que nadie pueda acceder a tus chats es ocultar la propia aplicación de WhatsApp, para lo que hay que acudir a los 'Ajustes', seleccionar 'Privacidad' y pulsar en 'Ocultar aplicaciones'. Después basta con buscar el icono de la de WhatsApp y añadirla a la lista para que nadie entre sin tu permiso a ella. A continuación, se deberá eliminar de la pantalla de inicio la app para que no aparezca. Para acceder a ella se deberá visitar la biblioteca de apps o a través del menú 'Buscar' del iPhone.

