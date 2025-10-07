COPE
Sebastià Oliver: "Los problemas no vienen del entrenador"

El presidente del Moviment Mallorquinista se muestra muy preocupado por la situación del equipo, a la vez que enfadado con la planificación y la dirección del Mallorca

Sebastià Oliver
Sebastià Oliver presidente del Moviment Mallorquinista

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

