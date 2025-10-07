COPE
Podcasts
País Vasco
País Vasco

Hoteles al completo, seguridad y diversidad: así vive Vitoria la cumbre mundial de Gobierno Abierto

El Palacio Europa acoge a 2.000 delegados internacionales mientras la ciudad adapta su ritmo entre acreditaciones, tráfico y expectación

Alicia Calleja

Euskadi - Publicado el

1 min lectura

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 7 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking