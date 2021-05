Así te afectará la nueva política de WhatsApp a partir de este fin de semana

Todos sabemos que a través de las aplicaciones y del uso del móvil nos tienen controlados y conocen todas nuestras preferencias. Por esto se pelean ahora las grandes compañías, por los datos.

La llegada en el calendario del 15 de mayo viene marcada por la actualización de las condiciones y política de privacidad de WhatsApp. Aunque todos pensaban que la empresa iba a restringir de manera inmediata las cuentas que no aceptaran, ahora conocemos que no será así del todo.

En un principio te informarán de las nuevas condiciones y si no aceptas podrás seguir usando la aplicación, pero verás que cada vez que te lo recuerden y no aceptes, la aplicación estará cada vez más limitada en sus funciones.

Según ha comunicado WhatsApp “no se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización que ahora lanzamos, pero pasado un tiempo indeterminado, iremos limitando las funciones de todos los usuarios que no acepten las nuevas políticas”.

Así de claro lo ha dejado la compañía, en algo que muchos pueden entender como aviso a navegantes o más bien, una exigencia por no llamarlo de otra manera. Nada es gratis en esta vida, porque detrás de cualquier aplicación gratuita hay algún interés escondido, y normalmente son datos.

RECORDATORIO Y MÁS RECORDATORIO

Ahora todos los usuarios de la aplicación estarán sometidos a un bombardeo constante recordándole las nuevas condiciones, poniendo el cronómetro en marcha para ver como van limitando aquellas funciones que antes utilizaba. A partir de ahí el acceso será limitado para todos aquellos que no acepten. Lo que se desconoce es cuál será los plazos y si esto afectará de la misma manera y a la misma vez a todos los usuarios. Según WhatsApp las restricciones tendrán dos niveles distintos con una severidad que irá creciendo a medida vayan pasando los días sin que se acepten sus condiciones.

LOS NIVELES

El primero es que no podrás acceder a tu lista de chats, pero sí a responder llamadas y videollamadas. Si tenemos activadas las notificaciones podremos tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas.

Si continuas sin aceptas las condiciones de actualización de sus condiciones y política de privacidad, pasarán a ser más severas, porque pasada unas semanas dejarás de recibir llamadas y notificaciones. Por lo tanto WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono.

USUARIOS FANTASMAS

Se podría decir que los usuarios fantasmas son los que están ahí pero no se ven, es decir, los inactivos. Estos correrán la misma suerte. Usen o no la aplicación, si no aceptan las condiciones, aunque no cerrarán su cuenta, sí quedará limitada.

En nuestro país, en España, WhatsApp indica que con esta actualización no se introducen cambios materiales en el procesamiento de datos, ya que forma parte de la Unión Europea.