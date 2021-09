El truco para saber qué te han dicho en un audio de Whatsapp sin escucharlo ni que sepan que lo escuchaste

Los audios de WhatsApp se han convertido en la manera más rápida de comunicarse a través de este medio y han sustituido en muchas ocasiones a las llamadas telefónicas. Cuando esta plataforma decidió activar esta posibilidad en 2013 los usuarios apenas disponían de unos segundos de grabación de voz, pero en estos momentos los audios pueden prolongarse por minutos.

Si eres de esas personas a las que les da pereza escuchar largos discursos de amigos, familiares o compañeros de trabajo hay una forma de conocer lo que te están contando sin tener que calentarte la oreja durante un tiempo que puede hacerse eterno.

La más inmediata es acelerar la velocidad de los audios, con lo que -dejando de lado el riesgo de “pitufar” la voz del emisor del mensaje- aguzando la escucha se puede llevar a captar lo dicho sin tragarse todo el gasto de saliva superfluo.

Pero, claro, también puede que prefieras conocer el contenido del audio sin querer que quien te lo envía sepa que lo has recibido, abierto y escuchado. Esto permite darte un margen a la hora de responder sin dar la sensación de ser descortés. Para esto, como para casi todo en estos tiempos, también hay una aplicación adecuada.

