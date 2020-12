El 2020 llega a su fin sorprendiendo a los seguidores de la diseñadora e influencer sevillana Rocío Osorno, quien ha confirmado, en primera persona su separación del senador de VOX Jacobo Robatto, más conocido como Coco.

La pareja, que tiene dos hijos en común, Jacobo y Luis, celebró su boda hace ahora año y medio en la catedral de Sevilla y lo hizo en medio de una gran expectación, poniendo el broche de oro así a una relación de cuatro años.

"Coco yo ya no estamos juntos"

A través de sus redes sociales, la diseñadora sevilla ha emitido un comunicado que sorprendía a todos sus seguidores a solo un día de terminar el año. "Quiero terminar el año siendo 100% sincera con vosotros, ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema. Prefiero ser YO quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo (ya sabemos cómo son las RRSS). Coco y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada por AMBAS PARTES. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto." ha publicado Osorno.

Rocio Osorno anuncia su separación del senador de VOX Jacobo Robatto | @rocio0sorno

Rocío ha pedido a sus seguidores que no se preocupen por ella, ya que se encuentra tranquila, centrada en sus hijos y en su trabajo: "ya os digo que no ha sido una ruptura traumática ni por otros motivos que no sean los que os he contado. Ya sabéis que en estos temas matrimoniales cuando hay niños en medio es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Como siempre MUCHAS GRACIAS POR EL CARIÑO que me demostráis DÍA A DÍA. Ya sabía yo que ahora no iba a ser menos. Sois increíbles".

La pareja ha pasado la cuarentena juntos en Sevilla, justo antes de convertirse en padres y se habían comprado una casa nueva. Tras el confinamiento, sus apariciones juntos fueron a menos mientras aumentaban su nivel de trabajo y la influencer ha multiplicado exponencialmente su trabajo y apariciones en las redes sociales.

La última vez que pudimos ver juntos a la pareja fue, precisamente, en el bautizo de su hijo Luis,en una instantánea compartida por el propio Jacobo el pasado 12 de Octubre.

Insultos por su relación con VOX

La diseñadora sevillana tuvo que defenserse a principios de año después de conocerse que su ya exmarido, Jacobo Robatto, se había convertido en senador por VOX.

La sevillana recibía entonces toda clase de críticas e insultos como "puta asquerosa, ojalá tu hijo sea transexual", "qué asco me das", "tus putos hijos van a ser gays, zorra" o "te he admirado todo este tiempo pero no puedo asimilar que estés con una persona así". Osorno no dudó en defenderse.

"El día de hoy me ha venido muy bien para reflexionar sobre todo lo que estoy viviendo estos últimos días. Os agradezco muchísimo todos los mensajes de ánimo que estoy recibiendo...☺️ Vuelvo a decir que me resulta muy injusto que se pague con una mujer los problemas que puedan derivar del trabajo de un hombre cuando ella no tiene nada que ver con el trabajo de su marido...����‍♀️" escribía la influencer.

También te puede interesar: