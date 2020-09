¿Qué es Among Us? Las claves del juego que Podemos utiliza para llamar impostores a altos cargos del PP

Probablamente ya has oído a tus amigos o familiares hablar del último juego de moda para el móvil, 'Among Us'. El videojuego más viral del momento se ha convertido en un auténtico fenómeno en España en los últimos días, superando ya los más de dos millones de descargas

Tanto es así que hasta Podemos lo ha utilizado para lanzar una de sus críticas a las tramas de corrupción que rodean al Partido Popular con un tweet compuesto por un vídeo y una palabra: 'IMPOSTORES'.

Pero, ¿en qué consiste este juego? Te contamos todo lo que debes saber sobre este videojuego viral.

¿QUÉ ES Y CÓMO SE JUEGA?

Lo primero es explicar qué es este juego y por qué se ha hecho tan viral.

En el 'Among Us' pueden participar hasta 10 jugadores, entre los que hay varios impostores. El papel de los estos jugadores es eliminar al resto de jugadores antes de que terminen todas sus tareas pendientes.

¡Sólo uno puede ganar la partida! Lo más divertido de todo es descubrir quién es el impostor.

Quienes lo han probado dan algunas pistas de por qué el Among Us tiene tanto éxito. Explican que es un juego muy accesible, al que puede jugar todo el mundo. No hace falta ser un jugador profesional, sólo necesitas tener un teléfono móvil y descargarte el juego. Después ya puedes comenzar la partida.

Además, el Among Us es muy entretenido. Durante la partida suceden muchas cosas divertidas y anécdotas de lo más interesantes. En función del papel que te toque tienes dos misiones:

Si eres uno de los impostores , debes conseguir ganar la partida sin que nadie te pille mientras vas eliminando a todos tus contrincantes sin que nadie crea que has sido tú.

, debes conseguir mientras vas sin que nadie crea que has sido tú. Si eres un jugador al uso, debes tratar de localizar al impostor y sobrevivir. ¿Lo conseguirás?

ORIGEN DE LA REVOLUCIÓN DE ESTE 2020

Aunque muchos no lo saben, lo cierto es que 'Among Us' ya lleva en el mercado cerca de dos años. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando este videojuego se ha vuelto viral, gracias en gran medida a los «streamers» más famosos de nuestro país, como Ibai Llanos.

¿El mejor duo de impostores del planeta? yo digo SI pic.twitter.com/2pi2iamur9 — Ibai (@IbaiLlanos) September 20, 2020

Entonces empiezan a sumarse otros «streamers», y así, son cada vez más los usuarios que se unen consiguiendo que el juego se ponga de moda. Son muchos los famosos que se han sumado a este juego, como el programa 'La Resistencia' de Movistar.

