La lucha de una familia cordobesa para que no se cambie de nombre la Plaza de San Rafael de Fuengirola

En 1997 se remodeló en Fuengirola una Plaza a la que se le puso de nombre San Rafael como sustituto al de Plaza de Castilla que llevaba hasta esa fecha. En el acto oficial -2 de agosto de ese año- estuvieron presentes el entonces alcalde de Córdoba, Rafael Merino, y la entonces alcaladesa de Fuengirola, Esperanza Oña. No era casual, como tampoco la estatua del Arcángel que presidía dicha ágora y que fue sufragada por el empresario Rafael Gómez.

La Plaza fue configurada como un guiño a los miles de cordobeses que tienen su segunda residencia -o la primera incluso- en Fuengirola y Los Boliches. De hecho, en el suelo se insertaron tres mosaicos de pedrería cordobesa que representaban los escudos de Fuengirola y Córdoba unidos por un sol.

El Ayuntamiento de Fuengirola, sin embargo, ha decidido ahora cambiar el nombre de dicha plaza por el de un Teniente de Alcalde y Concejal de Deportes de la localidad, Pedro Cuevas que prestó servicios al consistorio durante 24 años.

Es, a juicio de la familia -cordobesa y con domicilio en Fuengirola- Expósito Mesa, el último capítulo para borrar la herencia cordobesa en ese espacio de la localidad. El primero fue la colocación de un parque infantil sobre los mosaicos con los escudos de Córdoba, Málaga y Fuengirola.

Los Expósito Mesa han remito un escrito al Ayuntamiento de la ciudad costasoleña en el que protestan por lo que consideran un acto que pretende “deshonrarnos nuevamente a los cordobeses al tratarse de una plaza tan conocida y que fue hecha para homenajear a todos los cordobeses que pasan sus vacaciones en este lugar”.

Además, en su alegato, explican que no se da ningún requisito para el cambio dado que no se trata de ningún caso respaldado por la Memoria Histórica,que el nombre de Plaza de San Rafael no ofende a ningún colectivo y que tampoco responde a ningún criterio urbanístico. Además, el concejal al que se le quiere rendir un homenaje póstumo formaba parte de la corporación que diera en el 97 el visto bueno a la remodelación de dicha plaza por lo que consideran que en su memoria se podría renombrar otra calle o el campo de fútbol municipal de Los Boliches.

Pilar Mesa contó en COPE Córdoba que “todo esto se puede hacer de otro modo y no borrar la historia que une el pueblo cordobés con el de Fuengirola”. Además, “para los cordobeses siempre será la Plaza de San Rafael”.

