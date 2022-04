¿Puedes encontrar la serpiente en la imagen? Este reto es más difícil de lo que parece

Parece sencillo, pero no lo es tanto. En este reto viral que propone la publicación mexicana Depor MX se trata de encontrar la serpiente en la imagen que verás a continuación. La empresa parece sencilla, pero en realidad no lo es tanto. Solo un 3 % de participantes fue capaz de cantar victoria. No queremos desanimarte diciéndote ello. Solo deseamos dejarte en claro que si te confías en este desafío creado por genial.guru, pierdes. Este acertijo visual no posee un límite de tiempo, lo cual es una ventaja. (La solución, al final de esta noticia)









Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. El objetivo es relajarnos, trabajar nuestra mente y poner a prueba nuestro poder de observación. Es así que en redes sociales, las pruebas se han convertido en virales y cada vez son más las personas que intentan resolverlos. Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar preguntas.

La literatura antigua y medieval está llena de acertijos. Se utilizaron tanto para dar suspenso al texto como para transmitir la tradición cultural. Un ejemplo serían los dobles sentidos ocultos en las palabras escritas que componían la base del conocimiento de los eruditos medievales.En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo pistas en su fraseo.

Un acertijo visual, también llamado rompecabezas de jeroglíficos o rompecabezas visual, es cualquier problema de lógica o razonamiento que se expresa y resuelve mediante dibujos y/o imágenes.

En suma, los acertijos brindan a la audiencia una pregunta o declaración desafiante que requiere pensamiento crítico para ser resuelta. Estos pueden permitir que se cree humor para la audiencia o mostrar el ingenio de un personaje a través de la capacidad de crear o resolver con precisión preguntas tan desafiantes

Existen dos tipos de acertijos: los enigmas y las adivinanzas. Ambos se plantean a menudo como un diálogo entre la persona que formula el acertijo y la persona que lo responde. Los acertijos matemáticos son estas preguntas que nos proponen encontrar la solución de forma divertida a un problema matemático que requiere del uso de diferentes operaciones y puede tener niveles básicos a complejos en los que no sólo la lógica será necesaria, sino también el conocimiento profundo de ramas de las matemáticas como la geometría, la trigonometría, el cálculo, etcétera.

Los juegos mentales como acertijos, crucigramas y cuestionarios se comercializan como formas fáciles y efectivas de expandir su mente y aumentar la inteligencia. Muchos de nosotros jugamos estos juegos con la esperanza de que agudicen nuestra memoria y mejoren nuestra función cerebral.

No bajes el scroll hasta que no lo intentes resolver. Si ya te has rendido, aquí puedes ver su ubicación en la imagen.

