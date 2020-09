Kiko Rivera renuncia a comentar fútbol en Canal Sur: "No tengo por qué aguantar mi nombre en su boca podemita"

Kiko Rivera ha anunciado este jueves en su cuenta de Twitter su incorporación al equipo de 'La gran jugada' de Canal Sur Radiopara comentar los partidos del Sevilla F.C.durante toda la presente temporada 2020/2021.

Rivera no tiene vinculación alguna con el mundo del periodismo ni del fútbol, aunque es sevillista confeso desde siempre, ha mostrado su apuesta por "reinventarse". El hijo de Isabel Pantoja se estrenaba con el equipo dirigido por Fernando Pérez nada menos que en la retransmisión de la Supercopa de Europa, que enfrentó al Sevilla FC con el Bayern de Múnich, un encuentro que perdió el conjunto sevillano 1-2.

Este anuncio ha sorprendido a muchos, no solo a los seguidores del hijo de Isabel Pantoja, por lo que ha recibido una lluvia de críticas, entre ellas, de la cuenta de Adelante Andalucía.

“Jóvenes que estáis estudiando periodismo. ¡Dejadlo todo! Tenéis que ir a la farándula para conseguir un trabajo en Canal Sur. Gracias Juanma Moreno por contratar a Kiko Rivera. Exquisita gestión” señalaba el mensaje publicado por el partido que lidera Teresa Rodríguez.

Yo siempre creí que debía haber un cambio después de 40 años del partido de "cortijo" para los amigos, pero puede ser que los nuevos políticos no son capaces de aparentar ni un poco de decencia.

Ante está situación, Canal Sur Radio ha tenido que desmentir que el productor musical y Dj tuviese un caché elevado, sino que su sueldo sería el mismo que el de los demás colaboradores. “Ante las falsedades que se están difundiendo, Canal Sur Radio quiere hacer público que la retribución que el DJ Kiko Rivera va a percibir por su colaboración puntual en La Gran Jugada de hoy será la misma que recibe el resto de colaboradores habituales: 85 euros.”

A pesar de eso, las redes sociales han seguido mostrando su indignación al considerar que se trata de fichaje 'por enchufe', que daña aún más la imagen del ente público de Andalucía.

Me he llevado 10 años ejerciendo mi profesión como periodista, viendo fútbol desde que ni tenía uso de razón y aceptaría menos de esos 85 euros. Obviamente, yo no soy la mejor opción que tenéis, pero también creo que teníais muuuchas mejores alternativas y fomentando la profesión