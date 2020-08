Kiko Rivera rechaza trabajos aunque tenga dificultades económicas: el motivo que explica esta dura decisión

El coronavirus ha supuesto un antes y un después en la vida de muchas personas. Sin duda ha sido una de las peores pandemias que se recuerdan en Occidente, que ha azotado especial a España y al sur de Europa como Italia, Grecia y Portugal, de la cual todavía no hemos salido y ya estamos notando las primeras consecuencias.

Más allá de las consecuencias demográficas y sanitarias, donde muchos médicos han tenido que poner su salud en juego para salvar otras vidas, la realidad es que a día de hoy no sabemos cuántas personas han llegado a fallecer en España, lo cual da buenos indicios de lo mal que está la situación.

Y los peores augurios parecen confirmarse, ya que se prevé que en otoño volvamos a estar igual que en los peores meses de marzo y abril, cuando explotó la denominada "primera ola".

Consecuencias pésimas

Las consecuencias económicas han sido otras, menos conocidas pero igual de notorias, que esta pandemia nos ha traído. El Gobierno de España ha tenido que salir del paso aplicando medidas inéditas como los ERTE, una especie de "despido temporal" donde la empresa solo se hace responsable de una parte del salario. El resto queda en las manos del Estado.

Uno de los sectores más castigados por la pandemia ha sido sin duda el ocio nocturno. Este ha tenido que ver cómo de un día para otro ha tenido que asumir grandes pérdidas a la vista de que en estos espacios no se puede guardar distancia de seguridad y el uso de mascarillas no es la regla general.

Uno de los que mejor conoce esta situación ha sido el cantante Kiko Rivera, quien ha admirado que ahora sufre grandes carencias económicas. Ha llegado a reconocer, incluso, el dinero que percibe del Estado en modo de ayuda: 700 euros.

El motivo por el cual Rivera no trabaja

Pero en el ocio nocturno parece que no todos están dispuestos a seguir con las reglas del juego. Así lo ha hecho entrever Kiko Rivera en una de sus últimas entrevistas, donde ha admitido que ha tenido que rechazar trabajos por no perjudicar a su familia.

"Me han llamado para trabajar pero he dicho que no. Ni lo voy a hacer este año", ha reconocido, y después ha explicado los motivos por los cuales prefiere mantenerse "en paro": "No me compensa todo el dinero que me puedan dar a que yo se lo pueda transmitir a mi familia".

El DJ, dedicado al espacio nocturno, ha mandado un mensaje de esperanza y de aviso: "Ya vendrán tiempos mejores, que cada uno esté con su conciencia como quiera".

Al salario 'base' que tiene Kiko Rivera, hay que añadir lo que percibe Irene Rosales por la colaboración que hace en el programa de Mediaset, 'Viva la vida'. Cada fin de semana podemos ver a la mujer de Rivera y a la madre de sus hijos comentar las últimas novedades de la prensa rosa.

