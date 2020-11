Kiko Rivera, demoledor contra Isabel Pantoja: “Me ha fallado engañándome durante toda mi vida"

Kiko Riveraha estallado contra Isabel Pantoja. Tras muchos años apoyando a su madre y poniendo su total confianza en ella, el hijo de la tonadillera ha querido sacar a la luz la verdad y ha concedido una entrevista que puede poner en jaque a Isabel Pantoja.

El Dj y productor musical se ha sincerado con la periodista Mila Ximénez en una entrevista en revista ‘Lecturas’, donde el hijo de Isabel Pantoja, cuenta cómo el personaje se “ha comido” a su madre y, por primera vez, habla sobre la herencia de su padre, el torero Paquirri, y el enfrentamiento de su madre con sus hermanos.

“Me huelo lo peor”

En los últimos días, tras su aparición en ‘Sálvame Deluxe’, donde Kiko habló de la crisis que está atravesando personal y económicamente, lo que ocurrió con la herencia de Paquirri vuelve a ser un tema de controversia y el motivo por el que la relación con su madre estaría más rota que nunca.

Es por eso, que Kiko Rivera pide ahora revisar las últimas voluntades de su padre. “No cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió”, afirma con rotundidad en la portada de la publicación.

“He pedido a mis abogados revisar el testamento, me huelo lo peor”, con estas palabras, el único hijo de Isabel Pantoja, ha sido muy claro sobre lo ocurrido todos estos años con su madre, quién según afirma Kiko, le habría estado engañando todo este tiempo.

La cesión de Cantora

Según recogía el testamento, Isabel Pantoja recibió como viuda del torero un 51% de la finca Cantora, donde reside, mientras que a su hijo, le correspondía el 49% restante de la propiedad. Sin embargo, según revela en la entrevista, en algún momento, él le cedió la totalidad de la propiedad a su madre.



“Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida.” Escribía el dj en una publicación de sus redes sociales.

Para el hijo de la tonadillera, visitar Cantora antes era una alegría para él y su familia, ahora es una pesadilla. “No voy a Cantora por el bien de mi salud y por el bien de mis hijas” explicaba Kiko Rivera.



Además, el artista cree, que al contrario de lo que parece, que ser Pantoja le ha perjudicado: “Es algo con lo que tengo que luchar y me cierra muchas puertas". Por eso, en respuesta a las declaraciones de su madre sobre ser un Pantoja, Kiko ha sentenciado: “No mamá, yo también soy Rivera. Creo que si contamos las veces que me has usado tú y las que yo a ti me superas con creces”.

