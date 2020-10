El ataque de Fran Rivera a Isabel Pantoja más "descorazonador"

Desde la polémica entrevista de Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe', el enfrentamiento con Isabel Pantojano ha cesado. El tenso momento que están viviendo madre e hijo está siendo el protagonista en todas las revistas del corazón.

Kiko se ha mostrado muy enfandado con su madre, a la que ha acusado de actuar siempre como Isabel Pantoja y no como su madre. Además, el dj y productor musical ha asegurado que está muy enfadado con su progenitora por las supuestas filtraciones que habría hecho esta sobre sus problemas familiares y económicos.

Pese a que Kiko ha recibido el apoyo de su hermana, Isa Pantoja, y de su prima Anabel, estos parecen no haber sido suficientes para zanjar la polémica. Ahora ha sido su hermanastro, el torero Fran Rivera, quién ha dado su opinión sobre el enfrentamiento entre la tonadillera y Kiko.

"No tiene corazón ninguno"

Francisco Rivera, hermano de Kiko, ha sido preguntado en un evento sobre este tema familiar, y no lo ha dudado ni un momento a la hora de asegurar que no le extrañaría nada que todo fuera verdad.

"Yo sé quién es esta señora perfectamente. Yo sé el daño que nos ha hecho a dos niños pequeños, porque cuando murió mi padre yo tenía unos 10 años y mi hermano siete. Es una mujer que no tiene corazón ninguno y al final mira..." ha señalado el diestro.

La herencia de Paquirri, motivo de disputa

Desde hace años, tanto Fran como Cayetano Rivera están en guerra con la tonadillera porque, según explican, no les quiere devolver unos trajes de su padre que les pertenecen. Isabel Pantoja siempre ha negado que esos trajes se encuentren en Cantora y asegura no saber nada de ellos.

"Llevamos más de 30 años en los que no nos ha querido dar nunca nada. No me extraña nada, quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa" señalaba Fran Rivera, visiblemente molesto con Isabel Pantoja.

Ahora, parece ser que, para solventar sus problemas financieros, Kiko Rivera habría pedido a su madre que vendiese la finca en la que vive, conocida como "Cantora", para poder recibir la parte de la herencia de Paquirri que le corresponde, según han informado los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa'. Sin embargo, el propio Kiko ha desmentido esta información.

Kiko Rivera y su mujer niegan a haber pedido ayuda económica a Isabel Pantoja: "Prefiero callarme porque se va a liar muy gorda" https://t.co/XllX3ENmCZ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 23, 2020

El silencio de Isabel Pantoja

A pesar de todas estas críticas, la tonadillera continúa en silencio, alejada del foco mediático. Isabel Pantoja parece no querer entrar al trapo de estas declaraciones y tampoco se ha pronunciado aún sobre la boda de su hija, Isa Pantoja, que se comprometía la pasada semana con el modelo Asraf Beno.

