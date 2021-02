José Manuel Soto sale en defensa de Vox y ataca a las elecciones catalanas: "No van a ser libres"

El próximo domingo Cataluña celebrará su jornada electoral, donde más de 5,2 millones de catalanes están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente de la Generalitat. Estas elecciones van a estar, sin duda, marcadas por la pandemia, con una franja horaria para que voten los contagiados; un candidato que hace menos de un mes era el Ministro de Sanidad que encabezaba la lucha contra la pandemia, pero también, por los ataques que han recibido los miembros de VOX.

Y es que este fin de semana, la formación que lidera Santiago Abascal iba a realizar un acto de campaña en Vic. En la convocatoria estarían presentes tanto el candidato a la Generalitat, Ignacio Garriga, como el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Sin embargo, este acto terminaba con el lanzamiento de piedras y otros objetos contra los vehículos de los miembros de Vox.

Unos actos violentos que han recibido la condena de muchos políticos de distintos partidos, pero que sin embargo, se ha saldado sin detenidos por parte de los Mossos. La policía autonómica sólo ha abierto diligencias y el atestado todavía no está cerrado. Y es que, tal y como denunció en COPE el secretario general de Vox,los Mossos que protegían a los miembros de Vox en el acto de Vic no recibieron la orden de cargar cuando comenzaron a ser agredidos.

José Manuel Soto sale en defensa de Vox

Una situación que ha provocado el enfado de muchos simpatizantes de esta formación, como es el caso de José Manuel Soto. El artista sevillano se ha posicionado en contra de la actuación de los Mossos a través de sus redes sociales: "La Generalitat responsabiliza a Vox de los ataques y le acusa de no seguir las indicaciones policiales, qué vergüenza..."

La Generalitat responsabiliza a Vox de los ataques y le acusa de no seguir las indicaciones policiales, qué vergüenza... https://t.co/4gcv6CsNrZ

Pero no es la única reacción del cantante sobre este asunto, ya que ha retuiteado otros mensajes sobre esta agresión comparándola con otros actos que han finalizado con detenidos, como la que expresaba el usuario @number344.

Que a una persona le metan 7 meses de prisión por poner el Himno de España, y que no haya ni un solo detenido por las agresiones masivas en Cataluña, da muestra de la putrefacción d nuestra justicia, de los medios, de los políticos y de una parte significativa de nuestra sociedad

"No van a ser libres"

El artista sevillano también ha analizado cómo está la situación en Cataluña a solo seis días de la cita con las urnas. Y es que para Soto, tras la agresión a Vox, estas elecciones "No van a ser libres".

José Manuel Soto ha pedido, a través de su cuenta personal, que la Unión Europea intervenga y anule la convocatoria electoral: "puesto q hay un partido al q se le impide violentamente hacer su campaña, no se q está esperando la UE para anularlas, ya q está claro q la Fiscalía no hará nada. Es una situación de absoluta indefensión lo q está sufriendo @vox_es ..."

Las #EleccionesCatalanas no van a ser libres puesto q hay un partido al q se le impide violentamente hacer su campaña, no se q está esperando la UE para anularlas, ya q está claro q la Fiscalía no hará nada. Es una situación de absoluta indefensión lo q está sufriendo @vox_es ...