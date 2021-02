Los Mossos no detienen a nadie tras la agresión a miembros de Vox en Vic (Barcelona)

Lanzamientos de piedras, agresiones, vehículos destrozados, una turba incontrolada en plena pandemia quemando contenedores y provocando destrozos en el mobiliario urbano, varios Mossos heridos... pero ningún detenido. Este es el balance que queda después de la agresión que sufrieron miembros de Vox durante un acto de campaña en Vic (Barcelona). La policía autonómica sólo haabierto diligencias y el atestado todavía no está cerrado.

La visita del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y del cabeza de lista del partido para el 14F, Ignacio Garriga, a Vic (Barcelona), terminó con el lanzamiento de piedras y otros objetos contra la comitiva de coches de la formación de extrema derecha. Ortega Smith y Garriga tenían prevista una convocatoria electoral en la plaza Major de Vic a las 17.15 horas, pero allí se concentraron decenas de jóvenes manifestantes que protestaban contra la presencia de Vox.

Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra se había desplegado en la plaza para separar a los miembros de Vox de los manifestantes, pero no pudieron impedir el lanzamiento de piedras, petardos y huevos. Diversos manifestantes se abalanzaron contra las furgonetas en las que viajaban Ortega Smith y Garriga, que resultaron dañadas por el lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes.

Vox denunció en Twitter los sucesos: "Gravísimo ataque de los terroristas callejeros contra Ignacio Garriga y Ortega Smith en Vic. Huevos, piedras y petardos contra los militantes de Vox. Varios simpatizantes heridos. Furgonetas destrozadas. ¡No os tenemos miedo, lucharemos hasta recuperar Cataluña!".

"LOS MOSSOS TENÍAN INSTRUCCIÓN DE NO CARGAR"

En una entrevista en COPE este domingo, Ortega Smith ha denunciado que los Mossos que protegían a los miembros de Vox en el acto de Vic no recibieron la orden de cargar cuando comenzaron a ser agredidos. "Reciben órdenes políticas que no les permiten actuar en muchas ocasiones. Instrucciones políticas desde la Generalidad, puesto que como los que tiran piedras deben ser votantes suyos no les quieren molestar. Les permiten que nos rodeen y que se abalancen sobre nosotros. Los Mossos nos dijeron que hubieran cargado para evitar que nos bloquearan, pero tienen órdenes de contención y de no actuar. Y este fue el error: cuando se envalentonó la gente, se vieron sobrepasados. En mitad de una turba con 500 energúmenos estábamos sin vehículos y la policía no podía ayudarnos", ha explicado.